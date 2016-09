Marcel de Cursi completa um ano preso no Centro de Custódia de Cuiabá

MATO GROSSO MAIS

O ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Marcel de Cursi, completa nesta quinta-feira (15), um ano preso no Centro de Custódia de Cuiabá após ser alvo da operação Sodoma, realizada pela Delegacia Fazendária do Estado em 15 de setembro do ano passado.

No dia da operação, além de Cursi, o ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, também foi preso.

Nadaf conseguiu a liberdade há algumas semanas após colaborar em depoimento à Justiça.

Todas as audiências de instrução e julgamento da Sodoma já foram realizadas e a ação penal caminha para sua fase final.

Cursi amarga várias derrotas junto ao Poder Judiciário Brasileiro por não conseguir sua soltura.

Silval Barbosa, que também foi preso na Sodoma, deve completar um ano de cadeia no próximo sábado, dia 17 de setembro, já que no dia da operação, ele não foi encontrado, tendo se apresentado dois dias depois.

Além de Cursi e Nadaf, outras pessoas foram denunciadas por supostamente terem participado de um suposto esquema envolvendo incentivos fiscais no Estado.

O grupo é formado pelo ex-governador do Estado, Silval da Cunha Barbosa, Pedro Nadaf, Marcel Souza de Cursi, Francisco Andrade de Lima Filho, Sílvio Cezar Corrêa Araújo e Karla Cecília de Oliveira Cintra.

Eles vão responder pelos crimes de constituição de organização criminosa, concussão, extorsão e lavagem de dinheiro.

De acordo com a denúncia, no período de 2011 a 2015, “de forma arbitrária e violando os princípios da Administração Pública e, em especial da Administração Tributária, a Organização foi responsável pela edição de inúmeras normas tributárias esdrúxulas, casuísticas e, a serviço de interesses escusos, cujas regras eram criadas no interesse do grupo criminoso, sempre na busca da obtenção de vantagem indevida”.

Conforme as investigações, há indícios de que o grupo também tenha atuado no financeiro do Executivo, realizando pagamentos indevidos ou exigindo vantagem indevida para saldar os compromissos regulares.

A denúncia criminal, no entanto, refere-se a fatos envolvendo a concessão de benefícios fiscais às empresas Tractor Parts Distribuidora de autopeças Ltda, DCP Máquinas e Veículos Ltda e Casa da Engrenagem Distribuidora de Peças Ltda.

“A presente denúncia refere-se à atuação da organização criminosa no seio da Administração Pública, que exigiu, por intermédio de seus membros (agentes públicos), vantagem indevida do empresário (João Batista Rosa) para a manutenção de incentivo fiscal, via Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso, em prol de pessoas jurídicas, bem como, a prática de lavagem de dinheiro da vantagem indevida auferida e, em fase posterior o crime de extorsão”, explicou a promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco, em um trecho da denúncia.