Taques vai acionar prefeito por declarações contra governador; veja

MATO GROSSO MAIS

O governador Pedro Taques (PSDB) disse, em entrevista ao Mato Grosso Mais, na manhã desta sexta-feira (16), que não tem nenhum envolvimento na Operação Sorrelfa, deflagrada pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco – tendo como alvo o prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB).

Já o chefe da Casa Civil, Paulo Taques, comentou que o Governo vai acionar Juarez Costa na Justiça para que ele prove que o governador Pedro Taques esteve por trás da Operação.

VEJA ABAIXO AS DECLARAÇÕES DO GOVERNADOR E DE PAULO TAQUES NA REPORTAGEM DO SBT COMUNIDADE.

OPERAÇÃO SORRELFA

Uma equipe do Gaeco e do Núcleo de Competência Originária (Naco) do Ministério Público do Estado cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB).

O objetivo é investigar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Estão sendo cumpridos neste momento sete mandados de busca e apreensão no município de Sinop e três no Estado de Santa Catarina.

Todos os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Os mandados estão sendo cumpridos, dentre outros locais, no gabinete do Prefeito Municipal e da secretária municipal de Assistência Social (primeira dama) e na residência de ambos.

Estão envolvidos na “Operação Sorrelfa” 35 agentes e quatro Oficiais da Policia Militar, nove policiais civis, dois delegados e nove Promotores de Justiça que contam também com o apoio do GAECO de Santa Catarina.

O prefeito negou qualquer envolvimento em crimes e atribuiu a Operação do Gaeco como politiqueira.