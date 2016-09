Emanuel intensifica campanha e caminha pelo Centro Histórico

DA REDAÇÃO

O candidato a prefeito, Emanuel Pinheiro (PMDB), vem intensificando a campanha nas ruas de Cuiabá.

Com 15 dias para o fim oficial do embate eleitoral no 1° turno, Emanuel é o único candidato a reunir 90% dos sindicatos, lideranças de bairro e diversos segmentos da sociedade organizada, em prol de sua candidatura.

O peemedebista iniciou o dia com agenda cheia, aumentando o rol de apoiadores. Ao vivo, concedeu entrevista durante a manhã desta quinta-feira (15), ao radialista e jornalista Igor Taques, para o jornal da Capital – rádio Capital FM. Onde enfatizou suas propostas para a Saúde, Educação e Mobilidade Urbana.

Questionado pelo apresentador sobre a postura de seus adversários, Emanuel ressaltou seu compromisso com a população em manter uma campanha propositiva. “Não baixaremos o nível de nossa campanha. Sou um homem público, com 28 anos de conduta limpa. Sem nada que me desabone. A população merece e terá de nós, Família 15, uma campanha pautada no respeito e em propostas”, enfatizou Emanuel para a Rádio Capital.

Dando sequência na agenda, o peemedebista reuniu-se com os três maiores sindicatos das indústrias do Estado, são eles, o Sindicato das Indústrias da Construção de Mato Grosso – Sinduscom, o Sindicato das Construções Pesadas – Sincop – MT, e ainda o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de MT – Secovi.

No encontro que aconteceu na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – Fiemt, Emanuel reforçou suas propostas ao segmento e ainda assinou o pacto para, se eleito for, fomentar junto às entidades a implantação do Codese – Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Cuiabá.

“Assino mil vezes. Cuiabá será governada por um prefeito sensível e que irá junto com a sociedade encontrar as melhores saídas para os problemas que travam o desenvolvimento da nossa cidade”, frisou Emanuel, garantindo também o fomento ao potencial turístico da Capital.

Durante a tarde, o candidato caminhou pelo Centro Histórico e apresentou suas metas de governo aos comerciantes. Dentre as mais aplaudidas, esteve a implantação da Guarda Municipal.

“Nós empresários sofremos muito devido ao alto índice de violência, ocasionado pelos usuários de drogas no Beco do Candeeiro. Com essa proposta, Emanuel conquista nosso apoio e ainda reafirma seu compromisso com a sociedade”, assegurou Leonardo Vieira, comerciante local.