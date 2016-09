Juiz concede direito de resposta à Rosana Martinelli no tempo de Dalton

DA REDAÇÃO

O juiz eleitoral Cleber Luiz Zeferino de Paula concedeu nesta quinta-feira (15), direito de resposta de 1 minuto à candidata a prefeita de Sinop, Rosana Martinelli (PR).

O candidato a prefeito, Dalton Martini (PP), perdeu o tempo no programa eleitoral na televisão por atacar a honra e caluniar a candidata.

Rosana usará o tempo de um minuto no horário eleitoral do candidato da coligação “Frente Alternativa” em um programa noturno (19h30).

A coligação de Rosana Martinelli tem agora 36 horas para entregar o material que será exibido.

Na decisão, o juiz eleitoral cita que afirmações feitas no programa eleitoral do último dia 10, do candidato Dalton Martini, proporcionam direito de resposta à Rosana, por se tratar de ataque a honra e calúnia são “aptos a legitimar-lhe a pleitear direito de resposta, vez que patente o caráter injurioso e calunioso das afirmações.

O magistrado também lembrou que nos programas eleitorais gratuitos, as campanhas devem ser programáticas e propositivas, não se permitindo seu uso para a veiculação de ofensas ou de acusações a adversários.