Julier Sebastião defende medidas prioritárias para comandar prefeitura

O candidato do PDT à Prefeitura de Cuiabá e ex-juiz federal, Julier Sebastião da Silva, reafirmou as medidas prioritárias que planeja adotar no comando do município a partir de janeiro.

Além da redução da tarifa do transporte coletivo, ele propõe a municipalização dos serviços de saneamento e fornecimento de água.

A defesa das propostas foi feita durante entrevistas concedidas a rádios e emissoras de TV da Capital nessa sexta-feira (16). Em relação à redução da tarifa do transporte público, Julier assumiu compromisso de implantar em Cuiabá um dos menores valores entre as capitais brasileiras.

“Vamos publicar um decreto de imediato logo a partir do dia 2 de janeiro e que reduzirá a margem de lucro das empresas e garantirá a implantação de condições dignas à população”, afirmou Julier, ao se referir à renovação da frota e instalação de aparelho de ar-condicionado.

O valor da tarifa, segundo Julier, deve seguir patamares aceitáveis. Ele citou o caso de Fortaleza (CE), administrada pelo PDT, onde o valor é de R$ 2,75, sendo que a cidade tem itinerários maiores a serem percorridos.

No que se refere aos serviços de saneamento e fornecimento de água, atualmente concedidos à CAB Cuiabá, o candidato a prefeito ressaltou que a proposta é romper o contrato, já que houve determinação judicial nesse sentido, e não realizar nova licitação. “Vamos aproveitar os trabalhadores para que esse setor não tenha descontinuidade, mas vamos garantir a priorização que não foi feita nos últimos anos”.

Julier também defendeu intervenção direta na saúde pública. Isso significa que o município deve assumir a responsabilidade direta pela qualidade do atendimento, inclusive com a garantia de atendimento no turno da noite para contemplar trabalhadores.