Justiça suspende programa de candidato e reprova ataques

DA REDAÇÃO

O juiz Paulo de Toledo Ribeiro Júnior suspendeu programa eleitoral e inserções do deputado Emanuel Pinheiro (PMDB), que mentiu para a população ao dizer que o ex-juiz e candidato do PDT à Prefeitura de Cuiabá, Julier Sebastião da Silva, responderia a denúncias já arquivadas pela Justiça.

A decisão do juiz eleitoral foi proferida nessa quinta-feira (15) e atende pedido da coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão”. O magistrado afirma que o programa eleitoral do candidato do PMDB afronta a legislação.

“(…) Com efeito, enxerga-se, no material apresentado, mensagens aptas a configurar as afirmações caluniosas, difamatórias e injuriosas de que cuida o art. 243, IX, do Código Eleitoral”, afirma o juiz.

O magistrado também criticou esse tipo de atitude. “Volto ao tema de que é hora de passar o Brasil a limpo e, na esteira dessa premissa, não consigo acreditar que candidatos ao cargo de prefeito de uma capital, como Cuiabá, ao invés de mostrar ao que vieram e o que pretendem com a nossa cidade, mantém o objetivo de degradar e ridicularizar a imagem dos demais candidatos”, completa.