Mauro Mendes participa de ato político do PSB e pede voto para Wilson Santos

O prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) afirmou, na noite desta quinta-feira (15), que o PSB vai cumprir a palavra de apoiar a candidatura de Wilson Santos (PSDB) à Prefeitura.

Ele participou de um ato político organizado pelo deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), no Hotel Fazenda Mato Grosso, com candidatos a vereador pelo partido. O ato também marcou o apoio do PSB a Wilson Santos.

Em um discurso em que não citou o nome do tucano, o prefeito reforçou o compromisso do PSB.

“Vim para não deixar dúvida de que nosso partido fez um compromisso de estar junto com o PSDB. E o PSB tem homem de palavra, pessoas honradas. Quem está falando diferente disso não respeita a verdade, está plantando fofoca”, afirmou o prefeito, cuja chegada foi bastante festejada pelos correligionários.

Mendes fez um discurso rápido e deixou o evento antes da chegada de Wilson. Ele, no entanto, minimizou “o desencontro”.

“Eu tenho outros compromissos. Tem mais gente fazendo campanha na cidade. Nós temos que rodar. Não dá para sentar num lugar e ficar parado. Toda vez que vou em eventos à noite, eu vou em três quatro eventos”, afirmou. Wilson e Mendes são desafetos desde a eleição de 2008, quando concorreram à Prefeitura de Cuiabá, com vitória do tucano.

Questionado pelo MidiaNews sobre o porquê de não ter citado o nome de Wilson no discurso, o prefeito respondeu com uma pergunta: “Qual o problema disso? Eu estava ali. Não crie problema onde não existe. Isso não tem necessidade”.

Mauro Mendes também falou da polêmica da mensagem de WhatsApp, enviada no final de semana a um grupo do PSB, em que ele desautoriza o uso de seu nome pelo candidato do PSDB.

“Alguém pode usar o nome de alguém sem autorização? Ninguém pode usar o meu nome sem minha autorização, seja na campanha, seja na política, seja na prefeitura, na minha empresa, seja em qualquer lugar. Eu nada mais disse que o óbvio. Ninguém pode usar o nome de ninguém sem autorização”, afirmou.

No discurso o prefeito lembrou que o PSB vai cumprir com o que foi combinado. “Vamos trabalhar como temos trabalhado, dentro daquilo que combinamos. Nem um passo a mais, nem um passo a menos”, afirmou.

Ele também reafirmou o apoio à candidatura do postulante à vice na chapa de Wilson, o vereador Leonardo Oliveira.

Foto: Marcus Mesquita/Midianews