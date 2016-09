Preço do litro de leite pode variar em mais de 100% em Cuiabá

DA REDAÇÃO

O Procon Estadual realizou, no dia 12 de setembro, monitoramento de preços de produtos alimentícios na Capital.

A pesquisa envolveu 12 estabelecimentos, sendo dois açougues e 10 minimercados/ supermercados/ hipermercados/ atacadistas.

O objetivo da fiscalização é apurar por amostragem os valores de comercialização de alimentos ofertados aos consumidores em Cuiabá e expor os índices de variação de preço, possibilitando ao consumidor maior economia na hora de realizar as compras.

Nesta edição, foram coletados os preços do arroz, feijão (carioca e preto), óleo de soja, carne, frango, leite integral pasteurizado, leite UHT (integral, desnatado, semidesnatado e zero/sem lactose) e pão francês.

Dentre os alimentos pesquisados, o litro dos leites UHT integral, desnatado e semidesnatado foi o que apresentou maior variação, chegando a 104,14% de diferença entre o estabelecimento mais caro e o mais barato. Os preços variaram entre R$ 3,38 a R$ 6,90.

O leite UHT ‘Batavo’ é o produto com maior diferenciação de preço por marca específica, encontrado com variação de 77,38% entre o menor e o maior valor (de R$3,89 a R$6,90), tanto para o tipo integral, como para o semidesnatado.

Com relação aos produtos fracionados a pedido do consumidor, o que teve maior variação de preço foi o quilo do pão francês, comercializado com valores entre R$ 6,99 a R$ 10,98 (variação de 57,08%).

Durante a fiscalização, foram coletadas informações sobre o preço do quilo do pão francês e do pão francês integral, 26 variedades de arroz branco (pacotes de 5 kg), sendo duas variedades indicadas para culinária oriental; 12 marcas de feijão carioca e cinco de feijão preto (embalagem de 1 kg); quatro marcas de óleo de soja (embalagens PET de 900 ml); seis marcas de frango inteiro congelado (preço do quilo), sendo uma indicada para a culinária oriental.

Também foram pesquisados os preços de quinze variedades de leite UHT integral, sendo três com adição de outros elementos; 12 variedades de leite UHT desnatado; nove variedades de leite UHT semidesnatado, sendo um com adição de outros elementos; sete variedades de leite UHT zero lactose, sendo um com adição de outros elementos, e uma variedade de leite pasteurizado, comercializado em embalagem de um litro.

Foram verificados, ainda, os valores de comercialização de oito cortes de carne bovina, ofertadas sem congelamento, com fracionamento feito a pedido do consumidor em açougue.

Variação de preços (independente da marca):

1) Arroz branco (5kg): de R$13,20 a R$21,90 – variação de 65,91%

2) Arroz para culinária oriental (5kg): R$35,80 a R$43,90 – variação de 22,63%

3) Feijão carioca (1kg): R$7,59 a R$11,99 – variação de 57,97%

4) Feijão preto (1Kg): de R$6,75 a R$ 9,99 – variação de 48%

5) Óleo de Soja (900mL): de R$2,79 a R$3,89 – variação de 39,43%

6) Carne bovina fresca/Kg:

* Maior variação de preço: ‘patinho’ de R$14,99 a R$20,90 – variação de 39,43%

*Menor preço: ‘músculo’ de R$11,90 a R$14,99 – variação de 25,97%

* Maior preço: ‘alcatra’ e ‘contra-filé’ de R$18,99 a R$23,90 – variação de 25,86%

7) Frango inteiro congelado/Kg: de R$4,59 a R$8,64 – variação de 88,24%

8) Leite pasteurizado integral (1L): de R$2,99 a R$3,59 – variação de 20,07%

9) Leite UHT integral (1L): de R$3,38 a R$6,90 – variação de 104,14%

10) Leite UHT semidesnatado (1L): de R$3,38 a R$6,90 – variação de 104,14%

11) Leite UHT desnatado (1L): de R$3,38 a R$6,90 – variação de 104,14%

12) Leite UHT sem/zero/baixa lactose (1L): de R$4,45 a R$6,99 – variação de 57,08%

13) Leite UHT com adição de outros elementos: de R$5,69 a R$8,99 – variação de 58%

14) Pão francês (encontrado em cinco dos estabelecimentos visitados): de R$6,99 a R$10,98 – variação de 57,08%

15) Pão francês integral (encontrado em um dos estabelecimentos visitados): R$11,98

Confira o relatório e a pesquisa completa feita pelo Procon-MT.

Serviço

O Procon-MT é um órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e atende na sede estadual, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917, Edifício Eldorado Executive Center – Bairro Araés, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para registro de reclamações, audiências, consulta de processos e protocolo de documentos, o consumidor pode procurar a sede do Procon-MT, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

No posto do Ganha Tempo, o atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 12h.

Nos postos da Assembleia Legislativa e do Várzea Grande Shopping, o atendimento é de segunda a sexta-feira (das 7h às 18h na AL e das 9h às 19h no Shopping em Várzea Grande). Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 151 ou (65) 3613-8500.