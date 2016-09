PSOL de Mato Grosso é suspeito de receber R$ 67,5 mil de usuário do Bolsa Família

DA REDAÇÃO

Um beneficiário do programa Bolsa Família é suspeito de ter feito uma doação de R$ 67,5 mil ao diretório estadual do PSOL de Mato Grosso.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16) no blog do jornalista Diogo Mainard, “o Antagonista” que destacou a atuação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para identificar essa anomalia.

“Um beneficiário do Bolsa Família doou ao diretório estadual do PSOL no Mato Grosso um total de R$ 67,5 mil. O dinheiro foi repassado no dia 13 de agosto. O TSE já identificou a ‘anomalia’ e investiga o doador, cuja identidade ainda é mantida em sigilo”, diz a íntegra da nota. Com Folhamax