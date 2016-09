Wilson Santos firma compromisso com melhorias no Distrito Industrial

DA REDAÇÃO

O candidato da Coligação “Dante de Oliveira” a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos, se comprometeu a atender uma série de pleitos da Associação das Empresas do Distrito Industrial, que visam a potencializar os investimentos e o desenvolvimento do setor.

A transformação do Município em polo industrial é uma das principais metas do candidato, que defende uma mudança profunda no direcionamento da vocação econômica da capital mato-grossense.

Wilson participou de uma reunião, organizada pelo presidente da entidade, Domingos Kennedy, na noite de quinta-feira (15), e que resultou na assinatura de um documento de intenção pelo candidato, no sentido de proporcionar melhorias para a região, caso seja eleito.

Com 40 anos de fundação, a associação congrega 266 empresários, assegurando a geração de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos na Capital. Domingos Kennedy expôs o contexto de luta da classe para dar impulso à indústria, considerando inexpressiva a evolução nesse quesito, em razão da engessada política de incentivos fiscais.

“Estamos vivendo aqui uma espécie de mutação econômica, tendo mais empresas de prestação de serviços e comércio do que as do setor industrial. Isso por falta de políticas para a industrialização. Falta segurança jurídica. Somos o maior produtor de couro do Brasil, mas não temos a industrialização do produto aqui”, afirmou o empresário.

Economia

No seu discurso, Wilson discorreu sobre o processo de colonização do país para lembrar que os interesses externos levaram o Brasil a se estagnar no tempo, perdendo força para países como os Estados Unidos. A lentidão de avanços na economia é uma das consequências.

“É preciso enfrentar esse debate. Estamos no Brasil escravocrata. A indústria do Estado de Mato Grosso representa apenas 1,6% do PIB (Produto Interno Bruto), e é necessário estabelecer um novo marco nesse cenário. Temos que dobrar a industrialização de forma rápida, e sem anular o aumento da produção primária”, observou.

Wilson prometeu o empenho da gestão pública para, se eleito, atender demandas como em relação à iluminação pública; limpeza da área pública; contemplação no Plano Diretor de repasse de 1% do ISSQN arrecadado na região, com o propósito de gerência dos recursos pela entidade para aplicação no Distrito Industrial; além de retorno do Prodec (Programa de Desenvolvimento de Cuiabá).

Durante o encontro, também foram debatidas questões como Segurança Pública, além do pedido dos empresários para a construção de uma creche no Distrito Industrial.

A reunião contou com participação do secretário de Estado de Planejamento, Gustavo de Oliveira; do ex-deputado federal José Curvo, o Tampinha (PSD); e do secretário municipal de Fazenda, Pascoal Santullo Neto.