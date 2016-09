Presidente do PSDB compara Juarez Costa a Lula e diz que prefeito será acionado na Justiça

DA REDAÇÃO

O presidente do PSDB de Mato Grosso, deputado federal Nilson Leitão (PSDB), por meio de nota divulgada à imprensa, no final da tarde desta sexta-feira (16), reagiu às declarações feitas pelo prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB), e disse que vai entrar na Justiça contra o gestor.

Juarez teria declarado que a Operação Sorrelfa deflagrada pelo Gaeco, da qual foi o principal alvo, teria motivações políticas, e que por trás dessa armação estariam o governador Pedro Taques (PSDB) e Nilson Leitão.

VEJA NA ÍNTEGRA A NOTA DO PRESIDENTE DO PSDB

A respeito das declarações do Prefeito de Sinop, Juarez Costa, dada em conversa com jornalistas na noite desta quinta-feira (15), quando creditou a OPERAÇÃO do GAECO da qual foi alvo, para investigar crimes de formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro dentre outros, a uma ação política do governador Pedro Taques e a mim, Nilson Leitão, esclareço que:

– Tomei conhecimento da operação quando esta, já em andamento, passou a ser noticiada por diversos veículos de comunicação do Estado de Mato Grosso.

– Para que um Prefeito seja alvo de operação da forma como ocorrida contra o Sr. Prefeito Juarez Costa, na tarde de quinta-feira, é necessário e indispensável que a autoridade policial ou o Ministério Público, solicitem a ordem judicial junto ao Tribunal de Justiça do Estado, que é competente para processar e julgar o sr. prefeito, conforme determina o Art. 29, VIII da Constituição Federal.

– Não sou autor de qualquer denúncia contra o atual prefeito, que, aliás, é investigado em mais de 150 inquéritos pelo Ministério Público, embora, no passado tenha sido alvo preferencial dele com várias denúncias contra mim.

– Não é a primeira vez que me culpa pelos seus infortúnios. Este comportamento o acompanha há pelo menos 15 anos.

– Juarez Costa se comporta como o ex-presidente Lula, a quem sempre idolatrou. Acredita no personagem criado por ele mesmo, sempre ostentou a riqueza, flagrado, diz que não sabia de nada e ainda coloca a culpa no adversário.

– Nosso grupo está focado em apresentar propostas com melhorias reais para a população de Sinop, não tendo tempo para maquiar informações ou perseguir adversários, que, se achados cometendo crimes, prestarão contas à Justiça, como é o caso.

– Ainda, informo que tomarei as medidas judiciais, pela irresponsável e leviana acusação feita, de que sou culpado pela operação realizada pelo Ministério Público do Estado (GAECO).

– Por fim deixo claro que confio nas instituições e que para a Justiça, principalmente a criminal, o tempo não para, seja em período de eleições ou não.

– Lamento o ocorrido, e espero que o Sr. Prefeito Juarez Costa, possa esclarecer todos os fatos à Justiça e a população Sinopense.