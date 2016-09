Taques pretende criar lei para pagar ‘plus’ para policiais mais eficientes do Estado

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) anunciou, nesta sexta-feira (16), durante um encontro com as Forças de Segurança do Estado, no Palácio Paiaguás, que pretende pagar um ‘plus’ aos policiais civil e militar que tiverem melhor desempenho em suas atividades.

Segundo Taques, quem trabalha mais, produz mais e melhor, merece ser remunerado por isso.

O governador pediu para que os Comandos da PM, PJC e Bombeiros elaborem um projeto para que seja apresentado a ele para saber como isso deve ser feito. Taques prometeu encaminhar um projeto de lei para que a Assembleia Legislativa analise a proposta.