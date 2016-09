Detran de MT irá parar por um minuto em respeito às vítimas de trânsito

DA REDAÇÃO

Na próxima segunda-feira (19.09), considerado o Dia ‘D’ da campanha da Semana Nacional de Transito, a Associação Nacional dos Detrans (AND) convocou todos os departamentos de trânsito do país a fazer um minuto de silêncio em homenagem às vitimas de acidentes no trânsito.

O momento também será de reflexão para fomentar o protagonismo social em relação à segurança no trânsito.

A Gerência de Ações Educativas de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso enviou orientações a todas as unidades desconcentradas para que no dia 19, às 12h, todos os serviços sejam interrompidos por um minuto de acordo com as orientações da AND.

“Solicitamos à compreensão da população, pois os serviços serão interrompidos apenas por um minuto. Pedimos que tanto os servidores quanto a população presente nas unidades da autarquia reflitam sobre sua atitude no trânsito. Se cada um assumir o protagonismo com uma atitude responsável com certeza reduziremos o número de acidentes nas vias”, esclarece a gerente Rosane Pölzl.

A Semana Nacional de Transito começa dia 18 e termina no dia 25 de setembro e neste ano apresenta o tema: “Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito – 2011/2020: Eu sou +1 por um trânsito +seguro” que propõe o protagonismo social por meio da reflexão sobre o trânsito que temos e o trânsito que queremos.