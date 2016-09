Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 32 milhões; confira os números

UOL

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.857 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (17), no Rio de Janeiro (RJ).

Confira os números sorteados:

13 – 23 – 25 – 35 – 52 – 53

O prêmio principal da Mega-Sena está acumulado desde 8 de setembro e poderá chegar a R$ 32 milhões no próximo concurso, na terça-feira (20).

A última vez que o prêmio principal teve ganhador foi no concurso 1.853.

A quadra da Mega-Sena (quatro dezenas) saiu para 5.600 apostas, com prêmio de R$ 742,81 para cada uma.

Para a quina da Mega (cinco dezenas) foram 198 apostas vencedoras, que receberão, cada uma, prêmio de R$ 14.706,29.

Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do horário do sorteio, nas mais de 13 mil lotéricas do país.

A chance de se acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.