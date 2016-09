Taques faz carreata e reforça campanha de Roberto Dorner em Sinop

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) fez campanha para o candidato a prefeito de Sinop, Roberto Dorner (PSD), durante todo o sábado (17).

Taques participou de carreata por todo o município, fez caminhada em bairros populares, e reuniu-se com a maioria das entidades do município durante o dia.

“Vim fazer campanha para o Roberto Dorner e Fernando Assunção (candidato a vice-prefeito), que nos representam pois são pessoas de bem e têm as melhores propostas para Sinop”, declarou o governador.

Questionado sobre as declarações do prefeito do município, Juarez Costa (PMDB), de que a operação do Gaeco teria ocorrido a mando dele, Taques fez duras críticas ao peemedebista.

“Ele ao invés de se justificar prefere dar desculpas, ele que tem explicar os 150 processos que responde, quando a pessoa não tem o que falar, acusa os outros”, afirmou.

Além de Taques, o vice-governador Carlos Fávaro (PSD), deputado federal Nilson Leitão (PSDB) e o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), também participaram dos atos.

“Estou muito feliz com o dia de hoje, tenho certeza que esse é o marco da nossa virada” finalizou Dorner.

Virada

Pedro Taques visita Sinop em um momento em que a campanha de Dorner está em ascensão.

A pesquisa Real Dados divulgada nesta semana apontou um quadro de indefinição no pleito.

Antes, apontada como favorita, Rosana Martinelli (PR) tem caído nas pesquisas, e agora na estimulada já aparece com 39%. Roberto Dorner (PSD), candidato da oposição, está com 29%, seguido de Dalton Martini, que tem hoje 13% (PP).

Roberto Dorner e Fernando Assunção são candidatos pela coligação ‘Sinop Pode Mais’, representada por PSD, PSDB, PSB, PSDC, DEM, PPS e PEN.