Bancários de Mato Grosso protestam contra a proposta dos banqueiros

DA REDAÇÃO

“Abono é uma ilusão e significa arrocho salarial”, afirmou o presidente do Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (SEEB-MT), Clodoaldo Barbosa, no café da manhã, realizado nesta segunda (19.09) na porta do Bradesco em Cuiabá.

Os bancários serviram banana no café da manhã, para simbolizar que os banqueiros estão dando uma banana para a população e para os trabalhadores.

“Hoje estamos aqui, para dizer aos clientes e usuários do sistema financeiro que a greve é culpa da ganância dos banqueiros que estão tendo lucros exorbitantes explorando a população e querem aumentar ainda mais esses lucros impondo arrocho salarial aos seus trabalhadores”, afirma.

A paralisação nacional esta cada vez mais forte em protesto à proposta de reajuste abaixo da inflação com abono que os banqueiros insistiram em defender em duas mesa de negociação.

Eles argumentam que a inflação prevista para os próximos 12 meses, é de 5%. “Não faz sentido falar em inflação futura, e esquecer as perdas que já tivemos”, criticou o presidente ressaltando que a categoria bancária sabe fazer contas.

O presidente do Sindicato dos Bancários de Mato Grosso chamou os banqueiros de irresponsáveis, pois estão só embromando na mesa de negociação. “Além de apresentarem uma proposta indecente e rebaixada, não oferecem garantias de emprego, não discutem segurança, saúde e demais clausulas sociais. Eles estão negando reajustar os salários dos seus trabalhadores”, explica.

“Os cinco maiores bancos (BB, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander) alcançaram, juntos, quase R$ 30 bilhões de lucro, apenas no primeiro semestre deste ano, este é o único setor da economia brasileira com toda essa rentabilidade”, afirmou ressaltando que o serviço bancário é uma concessão pública e precisam ter responsabilidade social com a sociedade.

A greve nacional da categoria é por tempo indeterminado. A greve entra na terceira semana com mais de 12 mil agências e centros administrativos paralisadas em todo o Brasil. Em Mato Grosso mais de 270 agências estão fechadas. Portanto, a greve continua até que os bancos atendam as reivindicações dos trabalhadores.

Mais atividades como esta realizada, hoje, pelo Sindicato dos Bancários de Mato Grosso, estão programadas para acontecer no decorre da semana. Confira o calendário: Terça (20.09), às 8h, em Várzea Grande, em frente ao Bradesco, na Avenida Couto Magalhães; na Quarta (21.09), às 8h, no Coxipó (a confirmar agência) e na Quinta (22.09), na agência do Itaú, Avenida Getúlio Vargas (próximo ao Chopão), às 8h.