Emanuel se compromete a implantar Conselho de Desenvolvimento Econômico

O candidato a prefeito por Cuiabá, Emanuel Pinheiro(PMDB), assinou o termo de compromisso para que, eleito, implante o Codese – Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Estratégico em Cuiabá, que visa planejar, formular e executar políticas de desenvolvimento econômico e urbanístico da cidade, aliando melhorias, principalmente na saúde, educação, mobilidade urbana e bem estar social.

O pacto foi firmado pelo candidato esta semana, na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT, em reunião com os três maiores sindicatos das indústrias do Estado, o Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Mato Grosso (Sincop-MT); do Sindicato das Indústrias da Construção de Estado de Mato Grosso (Sinduscon-MT) e do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais, Comerciais e Condomínios de Cuiabá e Várzea Grande (Secovi/MT).

Segundo Emanuel, o programa já acontece em Goiânia (Go) e em Maringá (PR) e tem alcançado resultados mais que satisfatórios. Pois, é formado pela sociedade civil organizada, sem fins lucrativos e com representantes de vários segmentos. Diante disso, o candidato acredita que o Codese poderá ser a “chave” para sanar a questão do alto índice de desemprego na Capital, oferecendo melhoria de renda e qualidade de vida à população a longo prazo.

“Cuiabá está entre as cidades que mais desempregou no último ano. Serei um prefeito sensível e que irá junto com a sociedade encontrar as melhores saídas para esse problema que trava o desenvolvimento da nossa cidade. O Codese demonstra ser o caminho, por isso eu assino mil vezes. ” frisou Emanuel.

Para os sindicatos, a postura de Emanuel reforça seu compromisso com os cuiabanos. “O Codese, é um modelo comprovadamente valioso para o desenvolvimento saudável de Cuiabá. Está assinado o compromisso de Emanuel com a população e se eleito Cuiabá ganhará com a implantação do projeto”, disse o presidente do Sincop, José Alexandre Schutze.

Durante o evento, o peemedebista também se comprometeu a fomentar o trade turístico de Cuiabá. “Temos o Pantanal, Chapada e outras tantas belezas em nossa terra que não são mostrados lá fora. Se eleito vamos criar linhas de frente para fomentarmos essas belezas e gerarmos empregos”, garantiu.

Márcia Aquino Oliveira, diretora da Sociedade Kuiabana dos Amigos do Turismo (SKAT), agradeceu o comprometimento de Pinheiro. “Estamos vivendo uma crise desde o pós-Copa. A Copa não deixou o legado esperado. Temos hotéis e restaurantes que já fecharam suas portas e queremos propostas para sairmos dessa situação. Deus abençoe que ele vença para que o turismo se fortaleça”, destacou.

Reunião

Além dos diretores e associados aos três sindicatos, também participaram dirigentes da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá (Aedic), do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado de Mato Grosso (Sindipan-MT) e de diretores da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt) e o candidato a vereador pelo solidariedade, Marco Aurélio.