Homem é assassinado na frente da família durante assalto em Cuiabá

G1/MT

Um homem foi assassinado durante um assalto a uma residência no bairro Santa Terezinha, em Cuiabá, na noite de sábado (17). O latrocínio – roubo seguido de morte – ocorreu por volta das 20h50.

A vítima foi identificada como Fabrício César de Queiroz Trindade, de 39 anos.

Conforme informações do boletim do ocorrência da Polícia Militar, ele reagiu ao assalto e levou dois tiros.

O G1 não conseguiu falar com a família da vítima.

Segundo o BO, a esposa de Fabrício contou à PM que estava na casa com o marido e os filhos quando foram abordados por dois homens que anunciaram o assalto. Um deles estava armado.

Enquanto os bandidos estavam levando as vítimas para os fundos da residência, Fabrício atingiu um dos ladrões com uma garrafada no pescoço e o outro assaltante, que estava com a arma, atirou, contou a esposa da vítima.

Os criminosos fugiram levando a carteira de Fabrício, que tinha R$ 500. Vizinhos disseram à polícia que um terceiro bandido estava aguardando os ladrões num carro de cor prata nas proximidades.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ir até o local, mas quando chegou Fabrício já estava morto.