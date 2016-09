Ivete Sangalo dá bronca em fã: “Você está grávida, desce do ombro dele”

UOL

Ivete Sangalo interrompeu o show e deu “bronca” numa fã grávida durante a sua apresentação no Salvador Fest 2016, um dos principais festivais do Nordeste, realizado na tarde deste domingo (18), em Salvador (BA).

A cantora baiana avistou a moça no meio da multidão, e em cima do ombro de um rapaz, quando decidiu paralisar o show para pedi-la que ficasse no chão por causa do bebê.

“Mulher, você está grávida, desça da ‘cacunda’ (sic) dele. Está de quantos meses?”, perguntou Ivete, em cima do palco.

Distante, a mulher gesticulava freneticamente mostrando a vontade de querer subir ao palco para lhe dar um beijo. “Você quer um beijo? Mas não adianta nada querer um beijo, se você não ficar bem. Desce da ‘cacunda’ dele?!”, pediu a cantora, novamente.

A moça atendeu ao pedido, desceu do ombro do rapaz e ainda ganhou uma garrafa de água de Ivete Sangalo. “Vou até pegar uma água pra você. Tenha juízo, mulher. Ô, bicha doida”, disse Ivete, sempre bem-humorada.

Nas redes sociais, a cantora foi bastante elogiada não apenas pela simpatia, mas também pelo cuidado e preocupação que teve com a sua fã.

“A Ivete viu uma mulher grávida no show dela e entregou uma garrafa de água, por isso ela é a melhor do Brasil”, elogiou uma seguidora. “A Ivete dando um ‘coió’ na grávida”, observou outro.

Em 23 anos de carreira, Ivete Sangalo conseguiu percorrer do axé ao reggae, do pop ao MPB, produziu 22 discos, 6 DVDs e já vendeu mais de 15 milhões de cópias.

Foram 150 prêmios nacionais e internacionais e 3 Grammys latinos. É considerada uma das cantoras mais prestigiadas do cenário musical nacional.

No ano que vem, ela será homenageada pela escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, no Carnaval do Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução/Multishow