Mais de mil mulheres participam de reunião em apoio a Wilson Santos

DA REDAÇÃO

Cerca de 1,2 mil mulheres participarão na Reunião das Mulheres, que será realizada na segunda-feira (19), às 19h30, no Buffet Tereza Bouret, em Cuiabá. No encontro serão discutidas políticas públicas voltadas às mulheres e à família.

Organizada pelas duas “primeiras-damas” da Coligação Dante de Oliveira, Adriana Bussiki (esposa de Wilson Santos, candidato a prefeito) e Gabriela Novis (esposa do vice Leonardo de Oliveira), a reunião será uma das mais importantes da campanha.

Adriana é arquiteta e urbanista e como presidente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU) respondeu por obras de importância histórica e cultural para Cuiabá.

Entre as realizações se destacam a reforma dos calçadões do Centro Histórico, a requalificação do Museu do Morro da Caixa D’Água Velha e a revitalização das Praças Rachid Jaudy, Popular e 8 de Abril.

Para ela, incentivar as mulheres a serem cada vez mais empreendedoras também faz parte do papel daqueles que atuam no poder público.

“Em um momento de crise econômica nacional, a mulher desperta o seu lado empreendedor, na busca não só do reconhecimento da capacidade profissional, mas também como mantenedora da família. Nesse sentido, vejo a importância, cada vez mais crescente, de implantação de políticas públicas para as mulheres, que as incentivem a buscar a própria capacidade de empreendedorismo”, destacou Adriana.

Já Gabriela atua como procuradora do Estado e foi eleita conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no ano passado. Ela afirma estar comprometida em desempenhar a função de representante das mulheres no poder público.

“Sinto-me honrada nessa missão e estarei sempre atenta, vigilante e compromissada com a luta em defesa dos direitos das mulheres”, pontuou Gabriela.

Na reunião, Wilson vai assinar uma carta de compromissos e diretrizes para serem trabalhados durante a gestão. “Uma de nossas prioridades é abrir espaço para a mulher na administração pública, com a criação de espaços institucionais que implementem políticas públicas voltadas às mulheres”, afirmou ele.