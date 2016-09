“Montagner me salvou e me deu oportunidade de viver”, diz Camila Pitanga

UOL

Ainda abalada devido à morte de Domingos Montagner, Camila Pitanga contou detalhes da tragédia que testemunhou durante entrevista concedida ao “Fantástico”, da TV Globo, neste domingo (18).

A atriz estava junto com o ator que interpretava Santo na novela “Velho Chico”, quando ele se afogou na última quinta-feira (15) após um mergulho no rio São Francisco, na cidade de Canindé do São Francisco (SE), que serve de cenário para a trama de Benedito Ruy Barbosa.

Segundo Camila, Domingos Montagner a salvou e lhe deu uma nova chance de viver. “Em nenhum momento ele me pegou, [em nenhum momento] ele me agarrou. Ele me salvou. Eu acho que ele sabia o que estava acontecendo e me deu uma oportunidade de viver [de novo], me deu essa chance. Foi uma coisa muito generosa”, disse ela, emocionada. “É uma segunda chance de poder estar com os meus amigos, de estar com a minha filha, de viver, e eu vou honrar isso”, prometeu.

“Eu vi o último olhar dele. Ele não queria ir porque estava cheio de vida, cheio de projetos, amado por uma família linda que eu tive oportunidade de conhecer. Eles foram extremamente generosos comigo, porque é muito duro você ser testemunha disso”, admitiu.

Montagner havia gravado cenas da novela pela manhã e como tinha o dia de folga foi com Camila Pitanga almoçar. Pitanga revelou em depoimento que, depois do almoço, os dois resolveram mergulhar no rio, num local conhecido como prainha do Canindé.

Os dois entraram na água e a correnteza ficou forte de repente. Camila nadou rápido e conseguiu abraçar uma pedra. “Domingos não nadava e estava assustado, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo [até então]”, disse ela.

Quando a atriz percebeu a gravidade da situação, ela começou a gritar por socorro. “Comecei a gritar ‘socorro, socorro’, foi quando ele se submergiu pela primeira vez. Foi muito estranho, porque ele aparentava estar paralisado”, contou.

O ator Domingos Montagner morreu afogado na quinta-feira (15) por volta das 14h30, mas o corpo só foi encontrado e reconhecido às 18h, preso às pedras a 18 metros de profundidade, perto da Usina de Xingó, também em Sergipe.

Domingos Montagner foi velado neste sábado no teatro Fernando Torres, no Tatuapé, bairro da zona leste de São Paulo onde o ator nasceu e cresceu. O enterro aconteceu no Cemitério da Quarta Parada, também na zona leste.

Abalados, parte do elenco de “Velho Chico” compareceu ao velório para prestar a última homenagem ao colega. Em seguida, os atores retornaram às gravações da reta final da trama.

Na manhã deste domingo, Camila Pitanga usou suas redes sociais para agradecer o carinho que tem recebido dos fãs após morte do ator Domingos Montagner, com quem fazia par na novela “Velho Chico”.

Com uma foto feita de uma janela com vista para uma paisagem, Camila escreveu a seguinte legenda: “Tenho recebido um mar de amor e isso tem sido extremamente importante para me fortalecer. Gratidão eterna a todos vocês que estão nessa corrente de amor.”