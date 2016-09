Pai é preso após matar e esconder corpo da filha em saco plástico

DA REDAÇÃO

O pai e a madrasta de M. E, de 2 anos, foram presos pela Polícia Civil de Água Boa, interior de Mato Grosso, acusados de matar a criança.

De acordo com a delegada Luciana Canaverde, em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (19), a criança estava desaparecida há mais de dois meses após ser levada pelo pai biológico.

O pai, de 25 anos, pegou a criança há dois meses com a mãe.

Ele ia mudar para uma fazenda,em Paranatinga, e pediu para levar a filha para morar com ele e sua atual esposa.

No sábado, dia 17/09, a mãe procurou a delegacia de polícia de Água Boa dizendo que não estava tendo contato com a sua filha e nem com o ex-marido.

Depois de conseguir falar com o pai, o mesmo disse que tinha ido a Goiânia fazer um curso e que durante um assalto que ele sofreu, a criança sumiu.

Com base nessas informações, a delegacia entrou em contato com as polícias próximas ao local do suposto assalto na capital de Goiás e nenhuma ocorrência com as características semelhantes foi registrada naquele dia.

Neste domingo (18), a Polícia Civil recebeu a informação que o pai e madrasta da criança haviam chegado a Água Boa e um parente da mãe da garota ligou para a Polícia Militar dizendo que os dois estariam fugindo da cidade. Momento depois, a PM interceptou o carro e conduziu-os à delegacia.

Na delegacia, em primeira conversa com o pai, ele afirmou que a criança havia sumido durante um assalto em Goiânia, mas depois disse que na verdade M. E. tinha caído do caminhão de mudança quando eles estariam se deslocando de Paranatinga a Primavera do Leste.

Por conta da queda, ele havia ministrado um medicamento à criança e que talvez por conta do remédio ela foi a óbito.

No depoimento da madrasta, K. C, de 27 anos, ela disse que no dia 7 de setembro ao chegar em casa, após ir ao supermercado, o pai contou que havia dado um tapa na cabeça da criança por ter defecado na roupa e sujado a cama.

Depois disso, eles deram medicamento para a criança e deixou-a dormindo. Por voltas das 23 horas, eles notaram que a menina havia morrido.

Como eles haviam acabado de mudar para Primavera, eles desocuparam uma caixa que estavam pertences da mudança, colocaram a garota em um saco plástico, enrolaram em um lençol e colocaram dentro da caixa de papelão.

Depois eles deixaram a caixa dentro de um quarto, trancaram a casa e retornaram a Paranatinga para buscar o carro deles que estaria estragado.

Depois de dois dias, retornaram a Primavera.

Percebendo o forte cheiro dentro da casa, o casal enrolou a caixa em uma coberta e escondeu o envolto em um matagal no final do loteamento onde eles moravam e na tarde de ontem, domingo, o corpo foi encontrado.

De acordo com a delegada de policia, os suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver e serão indiciados por homicídio. O corpo da menina está passando por necropsia para desvendar a real causa da morte.

Com informações do site Água Boa News