Apesar de as sessões ordinárias da Assembleia Legislativa estarem concentradas nas quartas-feiras por causa do período eleitoral, boa parte delas não está acontecendo por falta de quórum. A ausência dos parlamentares é criticada por alguns colegas que alegam a falta de compromisso, já que sem a presença do número necessário de deputados, fica impedida a apreciação e aprovação de projetos. Com A Gazeta