“Serys é gente como a gente”, dizem jovens eleitoras da capital

DA REDAÇÃO

Linnda Emily, 19 anos, Julia de Oliveira, 17, e Juliana Reis Cunha, 17, nunca se interessaram por política.

Até este domingo (18), quando foram convidadas a acompanhar um dia de campanha da candidata a prefeita de Cuiabá pelo PRB, Serys Slhessarenko.

“A Serys é gente como a gente. Eu votaria nela com certeza porque gostei muito da história de vida dela, de saber tudo o que ela já fez por Cuiabá e por Mato Grosso”, afirma Juliana.

Para a jovem estudante, o ideal seria que todos os jovens eleitores tivessem a mesma oportunidade que a dela.

“A maioria dos jovens não entende de política. Por isso, não gostam”, avalia ela, que ficou impressionada com a popularidade de Serys nas ruas. “Até teve eleitor que não aceitou o santinho, mas muitos vinham atrás da Serys”, relata.

As três jovens foram convidadas a acompanhar a agenda diurna de Serys, que incluiu panfletagens nas feiras do Pedregal e do Pedra 90, pela manhã.

Depois de um almoço rápido, assistiram às gravações dos programas eleitorais da candidata, na sede da Genius, a agência responsável pelo marketing da campanha.

Durante todo o dia, as três usaram o celular da própria Serys para relatar o passo a passo da experiência nas redes sociais.

“Só uma candidata muito transparente deixaria o celular o dia todo com a gente”, relata.

“Aconteceu até da gente abrir mensagem do Whats Zap da Serys sem querer”, complementa Linnda.

Surpresa com a espontaneidade da candidata, ela afirma que a experiência mudou sua percepção sobre a mulher que os concorrentes alegam que deveria estar em casa cuidando dos netos.

“Ela faz piada, dança, canta, tira o sapato, come o frango com a mão. Ela é muito divertida, muito animada. Nós já estávamos cansadas de andar pelas feiras e ela continuava firme. É mais forte do que nós três juntas”, avalia.

Professora voluntária de dança em um projeto social de Cuiabá, Linnda acrescenta que o dia com Serys a transformou profundamente.

“Eu não tinha nenhum interesse por política, mas foi uma experiência tão positiva que agora vou me informar mais. Por enquanto, meu voto é da Serys. Mas vou pesquisar os outros candidatos também”, afirma.

Julia ficou tão animada que já quer cobrar dos demais candidatos que também recebam o trio para acompanhá-los.

“Será que eles aceitam? Deu muita vontade de passar um dia com cada um para ver as diferenças entre eles”, provocou a estudante que, por absoluto desinteresse por política, não tirou o título de eleitor este ano.

“Esse dia me mudou bastante. Aprendi muito, me diverti muito. Até tenho familiares que atuam na política, mas nunca tinha me interessado pelo assunto. Hoje realmente foi um dia esclarecedor”, afirma. A estudante garante que, se pudesse, votaria em Serys. “Ela age o tempo todo como ela realmente é. E ela é muito simpática: é por isso que agrada”, acrescenta.

Júlia avalia que a candidata apresenta propostas fundamentais para os jovens e, por isso, fará a diferença à frente da Prefeitura de Cuiabá.

“Ela tem propostas muitos boas, muito interessantes. Eu gostei muito da que prevê a construção de academias comunitárias nos espaços públicos. Também acho fundamental ela oferecer cursos técnicos nos bairros carentes e retomar os cursinhos pré-vestibulares gratuitos”, relata.

No entanto, para a estudante, a principal proposta apresentada por Serys é a de fomento ao empreendedorismo feminino.

“Se você pensar que nós, mulheres, recebemos menos do que os homens mesmo exercendo a mesma função, esta proposta assume uma importância enorme”, justifica.

O dia das jovens eleitoras com Serys está registrado no Facebook @serys10 e no Snapchat Serys 10.