Access aponta Mauro líder e empate entre Emanuel Pinheiro e Wilson Santos

DIÁRIO DE CUIABÁ

Uma nova pesquisa eleitoral em Cuiabá foi divulgada ontem, pelo site Olhar Direto, e realizada pelo Instituto Access Brasil.

A pesquisa mostra Procurador Mauro (Psol) liderando a pesquisa estimulada, com 23,92%, da intenção de votos.

Em segundo lugar está o candidato Emanuel Pinheiro (PMDB), com 22,92%. Em terceiro, o candidato Wilson Santos (PSDB) com 18,11% da preferência do eleitorado.

Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos, pode-se dizer que Procurador Mauro e Emanuel Pinheiro estão tecnicamente empatados na liderança.

Da mesma forma que é correto afirmar que há um empate técnico entre Emanuel Pinheiro e Wilson Santos, na segunda colocação.

Em quarto lugar na pesquisa aparece o candidato Julier Sebastião (PDT), com 10,96% das intenções de votos.

A quarta posição é da candidata Serys Slhessarenko (PRB), com 2%. Renato Santtana (Rede) foi escolhido por 0,83% dos entrevistados. No total, 9,47% disseram votar branco ou nulo, e 11,79% estão indecisos.

Na modalidade de pesquisa espontânea, em que não é apresentada ao entrevistado nenhuma lista de candidatos, o cenário é semelhante.

Procurador Mauro lidera com 15,64%, seguido por Emanuel Pinheiro, com 15,14%. Wilson Santos acumula 12,64%, enquanto Julier tem 4,16%.

Nessa modalidade, Serys foi citada por 1% dos entrevistados, e Renato Santtana, por 0,33%. Foram 10,83% de brancos ou nulos e 35,27% de indecisos.

O candidato tucano Wilson Santos é o candidato mais rejeitado na pesquisa: 48,09% disseram que não votariam nele.

Em seguida, Serys Slhessarenko é rejeitada por 10,48% do eleitorado. Emanuel Pinheiro é o terceiro mais rejeitado, com 6,99%, enquanto Procurador Mauro atingiu índice de rejeição de 5,82%.

Julier Sebastião é rejeitado por 5,67% dos entrevistados e Renato Santtana, por 2,16%. Do total, 7,15% disseram que poderiam votar em todos os candidatos e 13,64% se declararam indecisos.

O Instituto Acess Brasil entrevistou 600 pessoas entre os dias 14 e 17 de setembro.

A pesquisa possui margem de erro de 4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 96%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MT-06509/2016.