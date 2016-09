Dirigente pretende acionar marqueteiro por ofensas raivosas contra PMDB

DA REDAÇÃO

O presidente do diretório municipal do PMDB, Clóvis Cardoso, afirmou, nesta segunda-feira (19), que o marqueteiro da campanha de Wilson Santos (PSDB) “desrespeitou” a sigla e a inteligência dos eleitores, ao proferir “ofensas” contra peemedebistas.

A declaração do dirigente foi dada por meio de nota, em resposta a Kleber Lima, que afirmou que membros do PMDB, que tem como candidato o deputado Emanuel Pinheiro (PMDB), estão “constantemente nas páginas policiais” e ocupam celas do Centro de Custódia da Capital.

Cardoso afirmou que as declarações de Kleber Lima foram “raivosas” e prometeu acioná-lo judicialmente por isso. Com Midianews