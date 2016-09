Lucimar Campos impõe frente com 64% dos votos e deve ser reeleita em Várzea Grande

DA REDAÇÃO

A prefeita Lucimar Sacre de Campos (DEM) se consolidou na disputa e se as eleições fossem hoje, ela venceria com 64% das intenções de voto na pesquisa estimulada.

O coronel aposentado Pery Taborelli (PSC) oscilou dentou da margem de erro e recebeu 11% dos possíveis votos.

Em terceiro lugar está o empresário Alan da Top Gás (PV), com 3% das intenções de voto. Miltão (Psol) recebeu 1% dos votos.

Eleitores que votariam em branco ou anulariam seu voto representaram 5% dos entrevistados.

A indecisão está presente em 16% dos eleitores entrevistados. A pesquisa do Instituto Gazeta Dados foi realizada entre os dias 16 e 18 de setembro e foram ouvidas 600 pessoas em Várzea Grande.

A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95% – o que significa dizer que se fossem realizadas 100 pesquisas, em 95 delas os resultados estariam iguais a estes e dentro da margem de erro estipulada.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) sob o número MT-01647/2016.

Com a margem de erro Lucimar pode receber de 60% a 68%; Taborelli de 7% a 15%; Alan de 0% a 7%; Miltão de 0% a 5% dos votos válidos.

Cláudio Castro



Na espontânea, onde não se fala o nome dos candidatos, a prefeita Lucimar Campos (DEM) também se consolidou em primeiro lugar e recebeu 54% das intenções de votos.

Em segundo lugar está o Coronel aposentado Pery Taborelli (PSC) com 7% dos votos.

Alan da Top Gás (PV) alcançou 3% das intenções de votos e Milton Dantas (Psol) não pontuou nessa pesquisa.

5% dos eleitores votariam em branco ou anulariam o voto. Não souberam ou não responderam representou 31% dos entrevistados.

Passada

Na pesquisa anterior, realizada entre os dias 1º e 4 de setembro, a atual gestora do município ganharia com 62% das intenções de voto na pesquisa estimulada.

O seu adversário Taborelli (PSC) apareceu com 14% das intenções, em segundo lugar.

Em terceiro lugar estava o candidato Alan da Top Gás (PV) com 2% e por último Milton Dantas (Psol) – o Miltão – que fechou com 1%.

Não souberam ou não responderam representaram 15% do eleitorado de Várzea Grande e que não votariam em nenhum dos candidatos, em Branco ou anularia seu voto representaram 6%.

A primeira pesquisa do Gazeta Dados, foi protocolizada sob o nº MT-07324/2016 e registrada no dia 30/08/20.

Cláudio Castro



Rejeição

O candidato mais rejeitado pelos entrevistados continua sendo o Coronel Taborelli, com 27%. (Na pesquisa anterior, ele estava com 28%); Milton Dantas é o segundo mais rejeitado, com 14% (ele manteve o mesmo nível de rejeição na pesquisa anterior); Alan da Top Gás é o terceiro mais rejeitado, com 9% (anteriormente estava com 11%); Lucimar foi a candidata menos rejeitada, com 8% (anteriormente estava com 10%); Nulo e brancos caíram de 7% para 2%; e Não souberam/não responderam aumentaram de 30% para 40%.