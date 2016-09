Pesquisa aponta procurador Mauro Lara e Emanuel Pinheiro no 2º turno em Cuiabá

A GAZETA

Emanuel Pinheiro (PMDB) e Procurador Mauro (Psol) despontam para decidir em segundo turno a Prefeitura de Cuiabá.

É o que mostra a segunda rodada de pesquisas do Gazeta Dados, que foi às ruas para ouvir as intenções de voto dos eleitores cuiabanos.

Em relação ao levantamento anterior, realizado entre os dias 1º e 4 de setembro, os dois apresentaram crescimento na popularidade entre os eleitores.

Na terceira colocação, Wilson Santos (PSDB) oscilou negativamente, dentro da margem de erro de 4%, e não pode ser descartado na disputa.

A tendência mostra que dificilmente estarão no segundo turno os candidatos Julier Sebastião (PDT), Serys Slhessarenko (PRB) e Renato Santtana (Rede), cada vez mais distantes dos três primeiros.

Conforme a pesquisa, a liderança agora pertence a Pinheiro. Em relação ao primeiro levantamento, ele cresceu 8 pontos percentuais e hoje conta com a preferência de 25% dos eleitores.

Quem também cresceu foi Mauro, que subiu de 23% para 24% das intenções, configurando assim a situação de empate técnico com o peemedebista. Já Wilson detinha 20% das citações e, agora, está com 18%.

Julier e Serys também oscilaram negativamente, de 7% para 5% e de 4% para 2%, respectivamente.

Já Santtana, que não havia sido citado na primeira pesquisa, agora conta com 1%. Votos brancos e nulos somam 9% e 16% dos eleitores se mostram indecisos.

Espontânea

Cláudio Castro



Já na modalidade espontânea, aquela em que os eleitores não são apresentados aos candidatos, os três primeiros colocados estão tecnicamente empatados, Mauro e Emanuel com 19% e Wilson com 16%, todos dentro da margem de erro da pesquisa.

Eles são seguidos por Julier, que detém 4% das intenções, Serys e Renato, empatados com 1%.

O número de eleitores que votarão em branco ou anularão os votos nesta modalidade sobe de 8% para 9% e 31% dos entrevistados não responderam.

Cláudio Castro



Rejeição

Se no campo da intenção de votos houve grande movimentação, a rejeição dos candidatos se mostra estabilizada.

Wilson segue com a maior rejeição, 41%, seguido por Serys, com 10%, Emanuel e Renato com 6% e Julier e Mauro com 4%.

Segundo turno

O Gazeta Dados também realizou a simulação do segundo turno. Se antes Mauro venceria todos os adversários, agora ele está, ainda que numericamente à frente, em situação de empate técnico com Emanuel, 36% a 32% das intenções de voto.

Contra Wilson, o candidato do Psol venceria por 43% a 23% e os demais seriam batidos sem que conseguissem atingir 10% do eleitorado.

Já se os candidatos fossem Wilson e Emanuel, o peemedebista venceria com 39% dos votos, contra 25% do tucano.

O Gazeta Dados ouviu 800 eleitores, entre os dias 16 e 18 de setembro, em 108 bairros de Cuiabá.

A margem de ero da pesquisa, que está registrada na Justiça Eleitoral sob o número MT-05282/2016, é de 4 pontos percentuais, para mais e para menos.

O intervalo de confiança do levantamento é de 95%, ou seja, se fossem realizadas 100 pesquisas, em 95% delas os resultados seriam os mesmos, considerando a margem de erro.