PSDB usa imagens de Silval e Juarez como ícones da corrupção em MT

O PSDB, partido do candidato à prefeitura de Cuiabá, Wilson Santos, usou o horário da propaganda eleitoral obrigatória desta terça-feira (20) e desferiu uma artilharia pesada contra o candidato do PMDB, Emanuel Pinheiro.

No início vídeo, o PSDB diz que o Brasil conseguiu tirar do comando do país a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB).

Na sequência, a propaganda do PSDB diz que o povo de Cuiabá não pode aceitar que o PMDB vença a eleição na Capital, em virtude de suspeitas de atos de corrupção praticados por alguns integrantes do partido.

A propaganda cita a prisão de Silval Barbosa (PMDB), preso há mais de um ano no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC) em decorrência da Operação Sodoma, deflagrada pela Delegacia Fazendária em virtude de suspeitas de irregularidades na concessão de incentivos fiscais.

O vídeo do PSDB mostra o apoio do então candidato a deputado estadual Emanuel Pinheiro a Silval Barbosa, que no período era candidato ao governo do Estado.

Mesmo sem citar o nome do prefeito Juarez Costa (PMDB) durante o programa eleitoral, o gestor aparece em uma foto ao lado de Emanuel Pinheiro, tendo Silval Barbosa ao centro, ao lado de Eduardo Cunha e Sílvio Côrrea, ex -chefe de gabinete do ex-governador.

Juarez Costa foi alvo da Operação Sorrelfa deflagrada pelo Gaeco na última quinta-feira (15).

Já o programa do candidato do PMDB, Emanuel Pinheiro, falou sobre o crescimento do candidato revelado pelos institutos de pesquisas e o problema do transporte público na Capital e a conclusão do rodoanel.