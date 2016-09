Silas Malafaia diz que procurador Mauro defende aborto e liberação das drogas; ASSISTA

DA REDAÇÃO

Um dos principais líderes religiosos do país, o pastor evangélico Silas Malafaia divulgou um vídeo em sua página no YouTube conclamando fieis e o população de a não votar no candidato a prefeito de Cuiabá pelo PSOL, o procurador da Fazenda Nacional Mauro César Lara de Barros, conhecido como Procurador Mauro.

Na gravação com duração de 1m35s, Malafaia se dirige ao povo abençoado e cristão de Cuiabá e acusa o PSOL de agir contra princípios da igreja.

Ele cita que a legenda defende abertamente o aborto, casamento gay, liberação de drogas e ideologia de gênero. Com Folhamax