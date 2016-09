DA REDAÇÃO

A polícia diz já ter identificado dois envolvidos no assassinato de Marlon Roldão Soares, 18, no fim da manhã desta segunda-feira, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

O jovem, que fez aniversário ontem, foi atingido por pelo menos 15 tiros no terminal 2, em frente ao portão de embarque.

O assassinato ocorreu na presença de dezenas de pessoas. A identidade dos suspeitos ainda não foi revelada para não atrapalhar as investigações. Com informações Bruck News