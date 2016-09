Wilson Santos anuncia políticas de geração de emprego e renda

DA REDAÇÃO

No programa eleitoral desta segunda-feira (19) o candidato à Prefeitura de Cuiabá pela Coligação “Dante de Oliveira”, Wilson Santos (PSDB), anunciou medidas e políticas públicas de geração de emprego e renda a serem retomadas em sua futura gestão.

Entre elas o funcionamento do Banco do Povo Cuiabano e o projeto Aprender Fazendo. O Cuiabanco, concedia créditos para microempreendedores que desejavam abrir ou expandir o seu negócio, já o Aprender Fazendo é um programa emergencial de auxílio-desemprego e de capacitação profissional.

O projeto consistia em uma bolsa: cesta básica, salário mínimo, curso profissionalizante, transporte e lanche. Os beneficiados eram homens e mulheres com idade acima de 18 anos, praticamente todos desempregados ou cuja família tem renda igual ou menor a R$ 300.

“Pela primeira vez desde 2008 fecham mais empresas do que abrem no Brasil. Vivemos uma crise sem precedentes e isso reflete também na nossa capital, portanto, conhecer e saber implantar políticas que contribuam com a geração de emprego e renda para a população mais humilde é uma prioridade do nosso futuro governo”, afirmou.

A administração de Wilson também teve como bem sucedida a criação do Pró Cuiabá, que ajudou empresas a transformar isenção de impostos em geração de emprego e renda. Foram 2.219 novos empregos.

“Cada indivíduo recebia um curso profissionalizante, ajuda de um salário mínimo, transporte, lanche e cesta básica”, contou Sérgio Aguiar, ex-diretor de Emprego e Renda.

De acordo com o ex-aluno do Aprender Fazendo, Luiz Claudio Aguiar, o projeto proporcionou mudanças importantes em sua vida profissional.

“Eu estava desempregado e através do projeto eu me profissionalizei na área de manutenção e saneamento. Não sei se estaria aqui se não existisse o Aprender Fazendo”, relatou.

Wilson fez um grande trabalho pela geração de emprego e renda. O Cuiabanco liberou quase R$2 milhões, divididos entre 3 mil micro-empreendedores.

“Esse Cuiabanco ajudou muita gente. Eu fiz para comprar mercadoria com juro baixo. Se Wilson voltasse, eu gostaria que acontecesse é o sistema diferenciado dele. Votaria agora e voto sempre nele”, disse Antônio José Siqueira, vendedor autônomo aposentado.