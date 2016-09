Água barata e para todos em Sinop é prioridade de Roberto Dorner

DA REDAÇÃO

Na gestão de Roberto Dorner e Fernando Assunção água barata e para todos será prioridade. “Já nos comprometemos em cartório em abaixar o preço da água, mas essa não é a única necessidade, precisamos exigir da empresa fornecedora que entregue o produto que está sendo pago, e bem pago. Todos tem que ter água na torneira, não adianta ela estar na caixa d’ água da distribuidora e faltar nas casas e escolas”, aponta indignado Roberto Dorner.

A revolta do candidato ficou evidente nesta quarta-feira (21) quando soube que as 600 crianças atendidas pela creche Gerson Pires da Silva, no bairro Gente Feliz, foram mandadas para casa devido a falta de água. A instituição está situada ao lado de uma subestação da Água de Sinop e isso não é garantia alguma de que os alunos terão água.

“Essa não é a primeira vez que falta água na creche. Direto acontece, meu filho chega em casa do jeito que mandei. Eu pergunto se ele tomou banho e ele diz que não, porque não tinha água”, conta Regina Cruz de Oliveira, mãe do Geanderson de três anos.

De acordo com as explicações dadas aos pais, houve um problema na bomba d’água, o que acarretou na falta de pressão no bairro todo, consequentemente não conseguindo encher a caixa da creche.

“Cheguei antes das 7 para deixar minha filha e disseram que não teria aula porque a bomba estava estragada e não havia água na creche, tive que leva-la para uma babá”, contou Juliana Priscila Bueno, mãe de uma das alunas de 3 anos.

Para Regina o problema só não foi maior devido a compreensão do chefe, que aceitou a presença da criança no ambiente de trabalho. “Eu fico imaginando como é complicado para outras mães e pais. E se o patrão não deixar levar o filho? Como que faz? Fica sem trabalhar?”, questionou.

“Se a bomba é ruim que se troque, não podemos mais ver situações como essa, em que 600 crianças ficam sem aula por falta de água, e muito menos ser conivente com o fato de que um bairro inteiro fica sem água rotineiramente e ninguém toma uma providencia”, disse Roberto Dorner que completou, “Trabalho administrando e resolvendo problemas nas minhas empresas e assim será quando for prefeito, afinal um problema não pode se arrastar tem que ser resolvido com rapidez”.