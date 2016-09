Caminhonete de Wilson Santos é arrombada e ladrão leva dinheiro e objetos pessoais

DA REDAÇÃO

Um ladrão furtou objetos e dinheiro de dentro da caminhonete do candidato a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos, na manhã desta quinta-feira (21), no Jardim Guanabara. Cerca de R$ 1 mil em dinheiro, duas bolsas femininas e documentos foram levados.

O carro estava parado no estacionamento de um Jornal. O candidato estava no local com sua equipe participando de uma entrevista, quando o crime aconteceu.

Imagens das câmeras de segurança flagraram um Fiesta Hatch preto parando no local e um homem quebrando o vidro da caminhonete e retirando o que encontrou dentro.