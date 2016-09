Com cada um no seu quadrado, Amam nega que juíza tenha intenção de ser política

MATO GROSSO MAIS

A Associação Mato-grossense de Magistrados – Amam – por meio de nota, disse que a juíza Selma Rosane Arruda, titular da Vara de Combate ao Crime Organizado do Estado, não tem interesse em se aventurar em cargo político assim que deixar a magistratura.

Responsável pelas prisões de gente graúda da política, como o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), os ex-secretários Pedro Nadaf, Marcel de Cursi e Permínio Pinto, a juíza estaria sendo sondada, segundo bastidores da política, por partidos políticos para ser uma futura candidata.

A AMAM, por meio do seu presidente, o juiz José Arimatéa Neves Costa, negou tal intenção afirmando que as notícias não passam de especulações da mídia.

VEJA ÍNTEGRA DA NOTA

A AMAM – Associação Mato-grossense de Magistrados, entidade classista dos Juízes e Desembargadores do Estado de Mato Grosso, nos estritos limites do seu mister sócio-político e associativo, tendo em vista as recorrentes veiculações midiáticas acerca de uma suposta “futura candidatura” da Magistrada Selma Rosane Santos Arruda a cargo eletivo, vem a público apresentar Nota de Esclarecimento nos seguintes termos:

1. As informações insistentemente veiculadas nos meios de comunicação de massa, em especial em sites de notícias na internet, não passam de especulações equivocadas, pois não refletem a realidade dos projetos de vida da Magistrada.

2. Ao Magistrado em geral é vedada qualquer atividade de cunho político-partidário, conforme preceituam a Constituição e as Leis deste País, de modo que qualquer informação sobre supostas pretensões políticas de um Magistrado, ao contrário do que possa parecer ao senso comum, em nada contribui para o engrandecimento sócio-político-institucional do Poder Judiciário como árbitro constitucional e legal das salutares desarmonias individuais e coletivas emanadas da Sociedade em geral.

3. Talvez as persistentes veiculações midiáticas reflitam os anseios de uma Sociedade que sonha com líderes éticos e com mudanças radicais nos velhos padrões de gestão pública e atuação político-partidária, mas em nada contribuem com o trabalho sério, árduo e isento que a Magistrada vem desempenhando no exercício de seu mister institucional.

4. A AMAM – Associação Mato-grossense de Magistrados – declara, sem nenhum sofisma, que a Associada Selma Rosane Santos Arruda não alimenta e nem se alimenta dessa especulação acerca de potenciais pretensões politicas-partidárias, mas pelo contrário rege sua atividade jurisdicional pela distância institucional e respeitosa dessa nobre atividade republicana.

5. Em se tratando da correlação entre o exercício da jurisdição e a político-partidária urge afirmar que a Magistrada é adepta do adágio popular: “ado, ado, ado, cada um no seu quadrado!”, pautando seu trabalho com transparência e vigor nessa premissa republicana.

6. Portanto, é a presente NOTA para esclarecimento geral de que especulações dessa natureza não são úteis ao Magistrado e nem à Magistratura, razão porque devem ser evitadas para que não produzam ruídos institucionais que apenas atrapalham o labutar de qualquer Juiz que porventura seja alvo de tais equívocos midiáticos.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2016.

José Arimatéa Neves Costa

Presidente da AMAM