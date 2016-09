Eduardo Botelho diz que vitória de procurador Mauro é tragédia para Cuiabá

MIDIANEWS

O deputado estadual Eduardo Botelho (PSB) afirmou que uma eventual vitória do Procurador Mauro (PSOL) na disputa pela Prefeitura pode ser uma “tragédia” para Cuiabá.

De acordo com o parlamentar, que é um dos principais apoiadores da campanha de Wilson Santos (PSDB), o candidato do PSOL não apresentou propostas factíveis e não conseguiria gerir a Prefeitura.

“A eleição do Procurador seria uma tragédia para Cuiabá. Durante essa campanha, ele não mostrou nada, a não ser dizer que só ele seria ‘diferente’ dos demais. Ele apresenta um discurso evasivo, inconsistente, repleto de ‘chavões’. E não diz como administraria Cuiabá”, afirmou.

“Nem Deus há de deixá-lo ser eleito. Mas, caso isso ocorra, ele não conseguiria terminar um ano de administração. Pois ele, realmente, não tem noção do que é administrar uma Capital”, disse. O deputado declarou que o discurso do candidato chega a ser “irresponsável”, por apresentar propostas que não poderiam, segundo ele, ser colocadas em prática. “Diria que, além de demagogo, ele tem um discurso de uma pessoa irresponsável, pois uma pessoa que deseja ser prefeito não pode falar uma bobagem dessa. Me soa como uma irresponsabilidade”, declarou.

Botelho também avaliou que o Procurador não conseguiria cumprir seu mandato. “Ele não tem a mínima condição de governar Cuiabá. Ele não tem nem noção do que é administrar um orçamento de R$ 2 bilhões.

Não sabe o que é lidar com a Câmara de Vereadores, que é outro Poder”, afirmou. “Ele não quer conversa com a Câmara. Não sabe o que é isso. Ele é totalmente despreparado”, declarou.

Botelho também criticou alguns itens elencados no programa de governo do Procurador, como a municipalização do transporte público, e redução da tarifa, até chegar à gratuidade para todos os usuários.

“Falou que vai dar ônibus de graça para todo mundo, mas não sabe nem o que isso significa. Não sabe o custo que é uma passagem, nem que a Prefeitura tem pouco orçamento, que não permite altos investimentos. Realmente, é sem-noção, está no mundo da Lua ou em Marte”, disse.

Ainda contestando a proposta de municipalização, o deputado, que é empresário, disse que seria impossível a Prefeitura não realizar qualquer acordo com a iniciativa privada na área do transporte, pois os custos são muito altos.

“Essa proposta já foi feita em vários municípios e voltaram atrás. O custo fica tão alto para manutenção, que começa a encarecer tudo. Não funciona. Ele está querendo retroagir”, disse.“Para estatizar o transporte público, a Prefeitura teria que gastar entre R$ 300 milhões a R$ 500 milhões, para comprar ônibus e montar garagens. Depois teria que arcar com um custo de R$ 20 milhões por mês, só para custear as passagens”, completou.

Mesmo com seu alto índice de intenção de votos, o deputado acredita que, no fim das contas, o eleitor não irá votar no Procurador.

“Ele só tem esse percentual de intenção de votos por uma questão de a população demonstrar uma insatisfação com a classe política e corrupção generalizada que vem ocorrendo no País. Também tem a questão da decepção, pois a população gostaria que o prefeito Mauro Mendes (PSB) disputasse”, avaliou.

“Mas nenhuma dessas questões justifica votar no Procurador. Não podemos fazer ‘greve’ e votar no Procurador. Os cuiabanos, inteligentes como são, não o deixarão ser prefeito de Cuiabá. Na última hora os eleitores que pensam, refletem e querem o bem de Cuiabá, não irão votar nele”, concluiu.