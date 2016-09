Ex-secretário de Educação de MT, Permínio Pinto completa dois meses preso no CCC

MATO GROSSO MAIS

O ex-secretário de Educação de Mato Grosso, Permínio Pinto (PSDB), completou nesta terça-feira (20) dois meses preso de forma preventiva no Centro de Custódia de Cuiabá.

Ele foi preso na segunda fase da Operação Rêmora, deflagrada pelo Gaeco, no dia 20 de julho.

Segundo o Ministério Público do Estado, que já ofereceu denúncia e aceita pela Justiça, Permínio é acusado de ser o líder de um suposto esquema de fraudes em contratos de licitações para reforma e ampliação de escolas estaduais.

24 pessoas já foram denunciadas por envolvimento no esquema, em tese arquitetado para a cobrança de propina dos contratados.

Entre os pontos apontados no aditamento na denúncia, que demonstram a participação do ex-secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto Filho, no esquema, está o fato dele ter participado de uma reunião com o núcleo de servidores integrantes da organização no Edifício Avant Garde Business, em agosto do ano passado.

Depoimentos colhidos pelo Gaeco também revelam o envolvimento do ex-secretário.

Segundo o Gaeco, o escritório “visitado” pelo ex-secretário funcionava como a sede da sociedade secreta , onde o centro de comando da organização estava instalado.

“Era o local físico onde os objetivos e planos de ação do grupo criminoso eram traçados, onde as eventuais intempéries surgidas eram resolvidas”, revelou o Gaeco.

Permínio já teve algumas derrotas jurídicas para tentar se livrar da prisão.