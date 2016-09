Julier reafirma compromissos com segurança e trânsito

DA REDAÇÃO

O candidato do PDT à Prefeitura de Cuiabá e ex-juiz federal, Julier Sebastião da Silva, reafirmou compromissos durante apresentação na Igreja Divino Espírito Santo, localizada no bairro CPA.

Entre as propostas estão principalmente investimentos na área de mobilidade urbana, segurança pública e regularização fundiária.

Julier defendeu as propostas que constam no Plano de Governo da coligação “Cuiabá: Futuro e Inclusão” e respondeu questionamentos feitos pela comunidade católica.

Na área de mobilidade urbana, Julier firmou compromisso de fazer de Cuiabá uma das capitais com a menor tarifa no país, além de integrar o modal a partir da cobrança junto ao governo do Estado para conclusão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT).

No que ser refere à segurança pública, Julier reafirmou proposta de criar efetivamente a Guarda Municipal, criar uma secretaria voltada exclusivamente ao setor e levar serviços públicos para garantir maior presença do poder público em todas as regiões.

Já em relação à regularização fundiária, a proposta é criar o programa “Terreno Legal”. Ele prevê maior segurança jurídica a proprietários de imóveis que ainda não foram documentados, bem como justiça tributária com os contribuintes.

“É uma honra debater essas propostas nesse ambiente, pois aqui tive a minha formação ética, moral e religiosa. Além do mais, nosso programa tem a mesma essência, que é ajudar todas as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam”, afirmou Julier.

A apresentação foi feita no bairro CPA, criado no fim da década de 1970 e que conta com aproximadamente 60 mil pessoas atualmente.

Para a região, Julier reafirmou compromissos principalmente na infraestrutura, através da pavimentação de ruas e investimentos para garantir obras de saneamento e fornecimento de água após a retomada dos serviços concedidos à CAB Cuiabá.