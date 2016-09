Levantamento aponta que Mato Grosso não tem candidato transexual nestas eleições

FOLHA DE SÃO PAULO

O partido com maior número de transexuais na disputa é o PSOL, com 15 candidaturas espalhadas pelo país.

Destas, duas fazem um feito inédito: pela primeira vez, mulheres trans disputam um cargo majoritário no país.

O Estado de São Paulo concentra a maior parte das candidaturas transexuais na eleição de 2016, com ao menos 24 nomes dos 84 levantados pela Antra e pela Folha.

Num segundo lugar distante, vem a Bahia, com oito candidatas. Em terceiro, Minas Gerais, com seis candidatas. Empatados em quarto, vêm Rio Grande do Sul e Paraná, com cinco candidaturas.

Paraíba, Pará e Ceará tem quatro candidaturas cada, enquanto Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, três.

O levantamento não encontrou candidaturas trans no Espírito Santo e no Mato Grosso. Nos demais Estados, candidatam-se uma ou duas transexuais.

A maioria feminina é notável. No Estado de São Paulo, das 24 candidaturas, há apenas dois homens: Thammy Miranda (PP) e Régis Vascon (PCdoB).