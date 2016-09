Motorista morre e 14 estudantes da Unic ficam feridos em acidente em Mato Grosso

DA REDAÇÃO

O motorista de um ônibus morreu e vários estudantes ficaram feridos após uma colisão entre veículos na noite desta terça-feira (20), na MT -130, 25 km da cidade de Paranatinga.

As informações apontam que o motorista C. Z., de 50 anos, transportava estudantes da faculdade de Primavera do Leste.

Ainda de acordo com informações, o ônibus seguia pela rodovia sentido a Paranatinga quando colidiu em um caminhão prancha.

Com o impacto, o motorista do ônibus teve fraturas na região da cabeça e morreu ainda no local do acidente.

Vários estudantes tiveram ferimentos considerados leves.

Por telefone, uma amiga de uma das vítimas relatou que em meio aos feridos dois estudantes apresentavam fraturas e foram transferidos para um Hospital da região.

Até o momento, nomes dos feridos ainda não foram repassados pela Polícia. Com Agora MT