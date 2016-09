DA REDAÇÃO

Os trabalhadores técnico-administrativos da UFMT aprovaram parar suas atividades nesta quinta-feira (22.09). Eles devem participar de um ato na Praça Ipiranga (às 16 horas) contra as propostas defendidas pelo Governo Federal que resultam no congelamento do orçamento público, especialmente os recursos destinados a saúde e a educação. A paralisação é de 24 horas, e foi definida durante assembleia geral da categoria realizada nesta terça-feira (20).