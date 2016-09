Barranco assume lugar de Taborelli na ALMT

DA REDAÇÃO

O deputado Valdir Mendes Barranco (PT) assumiu nesta quarta-feira hoje (21) a vaga do deputado Pery Taborelli (PSC).

A posse foi realizada no Plenário das Deliberações, durante a sessão ordinária vespertina.

Nesta quarta-feira (21), Barranco foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Durante a posse, de acordo com o Regimento Interno, Barranco apresentou a declaração de bens e entregar o diploma à Mesa Diretora.

Nas eleições de 2014, o petista obteve 19.227 mil votos na disputa estadual, mas não tomou posse em 2015.

À época, cinco vereadores votaram contra as contas de suas administração como prefeito de Nova Bandeirantes, embora tenham sido aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“No TCE, as contas foram aprovadas por sete votos a zero. Mas, na Câmara Municipal de Nova Bandeirantes, cinco vereadores as rejeitaram. Lá, eles me chantagearam para o pagamento de propina e, com isso, aprovariam as contas. Não aceitei, procurei o Gaeco, que fez a prisão em flagrante deles”, afirmou Barranco.

Após quase dois anos sem exercer a função de deputado estadual, de acordo com Barranco, “a justiça foi reparada”.

“Foi uma luta hercúlea pela busca do direito à cadeira de deputado, que foi dado por quase 20 mil eleitores. Agora é trabalhar dobrado para recuperar o tempo perdido e colocar em prática a plataforma de trabalho proposta em campanha”, explicou o petista.

Entre as suas bandeiras de trabalho na Assembleia Legislativa, estão o fortalecimento da agricultura familiar e a regularização fundiária.

“Mato Grosso tem uma questão muito grave de sobreposição de títulos de propriedade de terras, de conflitos fundiários, que dependem da intervenção do Estado”, disse.