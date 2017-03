Emanuel emite nota, nega dívida e diz que está pagando IPTU

GUERRA ELEITORAL

MATO GROSSO MAIS

O candidato à prefeitura de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), apresentou ao Mato Grosso Mais cópia do documento que comprova que ele está pagando um parcelamento junto à Prefeitura e que a Justiça já foi comunicada desse fato.

A própria Prefeitura solicita a suspensão do processo, em decorrência de que o caso é tratado na esfera administrativa, diz trecho da nota. (Ver documento abaixo)

Na tarde desta segunda-feira (26), o secretário de Infraestrutura do Estado, Marcelo Duarte, usou seu perfil no Facebook para divulgar uma página do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em que o candidato a prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), estaria em débito com o IPTU de Cuiabá.

A dívida está no nome de Emanuel Pinheiro Advogados Associados, da qual o candidato é proprietário.

A dívida seria no valor de R$ 4.446,81 que se refere a uma cobrança já inscrita na dívida ativa do município e lançada em 31 de janeiro de 2008, 31 de janeiro de 2012 e 30 de janeiro de 2009.

Em outubro de 2014, a dívida ficou em R$ 2.712,11 mil por causa de uma sentença que reconheceu a prescrição.