Vídeo mostra que Taques e Wilson quase são atingidos por confusão no Centro de Eventos do Pantanal

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) e o candidato a prefeito Wilson Santos (PSDB) por muito pouco não foram atingidos durante uma confusão no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá, na apuração de votos do primeiro turno, dia 2 de outubro.

Um homem, ainda não identificado, passa pelo grupo onde está Taques e Wilson gritando quando ele se ‘enrosca’ com um homem, também não identificado.

O homem chega a cair e outro que passou gritando continua andando com a presença de homens da Polícia Militar.

