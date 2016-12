Secretário de Educação baixa Portaria e prevê dois calendários escolares para 2017

MATO GROSSO MAIS

O secretário de Educação de Mato Grosso, Marco Marrafon, baixou a Portaria nº 338, que dispõe sobre o calendário escolar das unidades escolares pertencentes à Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2017.

Segundo a Portaria, serão dois calendários em 2017, em virtude da greve que ocorreu este ano por causa da polêmica envolvendo o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA), entre Governo e Servidores.

A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (24).

A Portaria determina que para o ano de 2017 haverá dois Calendários Escolares regulamentando o ano letivo de 2017, sendo um para atender as escolas que concluíram o ano letivo até 23.12.16 e outro para as unidades escolares que concluírem o ano letivo até 31.01.17.

Os calendários observarão o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos, organizados com as seguintes datas:

As escolas que finalizarem o ano letivo de 2016 em 23/12/2016 e usufruírem férias do exercício de 2016/2017, conforme Portaria nº 346/16/GS/SEDUC/MT, observarão:

a) 25.01.17 – retorno das férias escolares (2016/2017) e início do processo de atribuição/2017;

b) 08.02.17 a 10.02.17 – realização das atividades da Semana Pedagógica;

c) 13.02.17 – início do ano letivo e término no dia 22.12.17.

As escolas que finalizarem o ano letivo de 2016 até31/01/2017 e usufruírem férias do exercício de 2016/2017, conforme Portaria nº 294/2016/GS/SEDUC/MT, observarão:

a) 03.03.17- retorno das férias escolares (2016/2017) e início do processo de atribuição/2017;

b) 10 e 11.03.17 – realização das atividades da Semana Pedagógica;

c) 13.03.17 – início do ano letivo e término no dia 22.12.17 .

VEJA A ÍNTEGRA DA PORTARIA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e,

Considerando a necessidade de garantir o cumprimento do disposto no artigo 24, inciso I, da Lei nº 9.394/96;

Considerando ainda, a necessidade de normatizar o início e término do ano letivo para as unidades escolares da Rede Estadual de Ensino que ofertam o Ensino Fundamental e Ensino Médio;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar que para o ano de 2017 haverá dois Calendários Escolares regulamentando o ano letivo de 2017, sendo um para atender as escolas que concluíram o ano letivo até 23.12.16 e outro para as unidades escolares que concluírem o ano letivo até 31.01.17.

Parágrafo único. As unidades escolares que aderiram parcialmente ao movimento de paralisação, devem entrar em contato com a Coordenadoria de Legislação, Normas e Organização Escolar/SUGT, através do e-mail: gestao.legislação@seduc.mt.gov.br , para os encaminhamentos cabíveis.

Art. 2º Os Calendários Escolares observarão o mínimo de 200 (duzentos) dias letivos, organizados com as seguintes datas:

I. as escolas que finalizarem o ano letivo de 2016 em 23/12/2016 e usufruírem férias do exercício de 2016/2017, conforme Portaria nº 346/16/GS/SEDUC/MT, observarão:

a) 25.01.17 – retorno das férias escolares (2016/2017) e início do processo de atribuição/2017;

b) 08.02.17 a 10.02.17 – realização das atividades da Semana Pedagógica;

c) 13.02.17 – início do ano letivo e término no dia 22.12.17.

I. as escolas que finalizarem o ano letivo de 2016 até31/01/2017 e usufruírem férias do exercício de 2016/2017, conforme Portaria nº 294/2016/GS/SEDUC/MT, observarão:

a) 03.03.17- retorno das férias escolares (2016/2017) e início do processo de atribuição/2017;

b) 10 e 11.03.17 – realização das atividades da Semana Pedagógica;

c) 13.03.17 – início do ano letivo e término no dia 22.12.17 .

§ 1º De acordo com o inciso I, do Artigo 54, da Lei Complementar nº 50/98, as férias dos professores que estejam em regência de turma, articulação da aprendizagem, sala de recursos multifuncionais, intérprete de libras, instrutor surdo, auxiliar de turmas e motoristas lotados nas escolas estaduais especializadas, referente ao exercício de 2017, para todas as unidades escolares, independente se finalizaram ou não o ano letivo de 2016 em 23/12/2016, deverá ser usufruída nos seguintes períodos:

I. ao término do 1º semestre letivo e pelo prazo de 15 dias – de 14.07.17 a 29.07.17 – para todas as unidades escolares independente se finalizaram ou não o ano letivo de 2016 em 23/12/2016;

II. ao final do ano letivo e pelo prazo de 30 dias , férias de professores e alunos de todas as unidades escolares de 26.12.17 a 24.01.18 .

§ 2º As férias dos demais servidores lotados nas unidades escolares e não contempladas neste artigo serão tratadas em portaria específica.

Art. 3º As matrizes curriculares devem ser estruturadas com a carga horária anual mínima de 800 horas até 880 horas.

§ 1º As unidades escolares que almejam carga horária superior ao estabelecido no caput deste artigo deverão solicitar análise e parecer da Secretaria Adjunta de Política Educacional- SAPE/SEDUC/MT, encaminhando proposta até 15.11.16, cabendo a esta, dar os encaminhamentos pertinentes até 30.11.16.

§ 2º As escolas com matriz curricular estruturada com carga horária superior a 800 horas, deverão garantir que todos os alunos tenham condições de frequentar 100% da carga horária diária a ser distribuída num só turno, exceto as que ofertam os cursos Ensino Médio Integrado à Educação Profissional, Ensino Médio Inovador, Escola de Educação Integral em Tempo Integral e Pedagogia da Alternância.

Art. 4º As disciplinas optativas, bem como as aulas teóricas e práticas de Educação Física, serão desenvolvidas no mesmo turno de matrícula do aluno.

Parágrafo único. Havendo escolas com proposta de oferecer as disciplinas retratadas no caput do artigo, no turno inverso ao da escolarização do aluno, caberá ao Assessor Pedagógico encaminhar até 15.11.16 , solicitação fundamentada assegurando o cumprimento e o acompanhamento das aulas, por parte da equipe gestora, à SUGT/SEDUC, que analisará e emitirá parecer até 30.11.16.

Art. 5º O Diretor Escolar e Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCE, deverão elaborar o calendário escolar e encaminhá-lo à Assessoria Pedagógica para análise e ajustes nas legendas e sublegendas no sistema SigEduca/Calendário/ GPE, de acordo com as datas estabelecidas nesta portaria:

I – 21/11/16 à 25/11/16 – inserir o calendário escolar obedecendo as datas pré-estabelecidas e suas particularidades, para análise da Assessoria Pedagógica;

II – 21/11/16 a 25/11/16 – a Assessoria Pedagógica encaminhará para análise, parecer e autorização da Coordenadoria de Legislação, Normas e Organização Escolar/ SUGT, as situações de ajustes nas legendas e sub legendas do calendário letivo 2017, conforme necessidades regionais;

III – 28.11.16 a 09.12.16 – a Assessoria Pedagógica analisará, atualizará, ajustará e validará as informações constantes no calendário migrado para o ano letivo 2017, no sistema SigEduca/GPE – Calendário.

Art. 6º Para o ano letivo de 2017, as unidades escolares, independentemente da data do encerramento do ano letivo de 2016,terão os ambientes cadastrados no sistema SigEduca/GEE , replicados no período de 01.11.2016 a 30.11.2016.

§ 1º A unidade escolar que necessitar fazer ajustes de ambientes deverá fazer a solicitação através do endereço eletrônico suee.gee@seduc.mt.gov.br , no período de 01 a 15.11.16.

§ 2º A unidade escolar, para ter direito aos Professores: Articulador da Aprendizagem e de Atendimento Educacional Especializado (Sala de Recursos Multifuncional), deverá cadastrar o ambiente apropriado para cada função no sistema SigEduca/GEE, observando os requisitos estabelecidos nas Portarias nº 337/16 e 341/16/GS/SEDUC/MT.

§ 3º É pré-requisito que a unidade escolar tenha ambiente físico específico disponível para atribuição dos professores, nas funções relacionadas no § 2º deste artigo.

§ 4º Para liberar os ambientes relacionados no § 2º, encaminhar solicitação para a equipe responsável, no endereço eletrônico suee.gee@seduc.mt.gov.br, para as providências cabíveis.

Art. 7º Sala anexa é o espaço físico destinado ao atendimento educacional do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos, que funcione fora da sede da escola pública com curso/etapa autorizado e ou reconhecido, sob a responsabilidade administrativa e pedagógica da mesma.

Art. 8º Os ambientes anexos não serão replicados para o ano letivo 2017, a unidade escolar terá que solicitar a inclusão no sistemaSigEduca/GEE através do menu Projetos – Obra Infraestrutura escolar – “Solicitação de sala anexa”, desconsiderando os cadastros realizados anteriormente, observando o prazo determinado no § 1º do Art. 6º e os seguintes critérios:

I. as salas anexas, por curso/etapa, no âmbito de cada município, estarão vinculadas a uma escola que mantenha curso ou etapa correspondente, já autorizado ou reconhecido;

II. a unidade escolar deverá verificar qual o tipo de ambiente anexo que será solicitado;

III. as salas anexas serão identificadas e vinculadas no SigEduca/GEE, por grupo/localização conforme manual orientativo encaminhado as unidades escolares e disponibilizado na plataforma COS no site da SEDUC-MT, sendo que:

a) “ sala anexa ” é aquela localizada a partir de um raio de 2 Km da escola sede (Res. n. 157/2002/CEE/MT);

b) “ espaço compartilhado ” é aquele localizado próximo a escola sede, em um raio inferior a 2 Km;

c) “ salas móveis ”, são aquelas que atendem à demanda escolar em caráter temporário , e são classificadas/cadastradas como “espaço compartilhado-sala móvel”.

IV – para as solicitações dos ambientes anexos, as unidades escolares deverão solicitar no módulo SigEduca/GEE – através do menu Projetos – Obra Infraestrutura escolar – “Solicitação de sala anexa”,seguindo os procedimentos que constam no Manual de Solicitação de Ambientes Anexos, disponível no site da SEDUC-MT;

V- as escolas que tenham “SALAS ANEXAS” bem como “ESPAÇO COMPARTILHADO” deverão verificar no módulo Sigeduca/GEE – menu Cadastros – Básicos – “AMBIENTES”, a localização – (se urbana, rural – nome do Distrito, Comunidade) e a distância da escola sede, após o atendimento da solicitação:

a) caso alguma informação cadastrada esteja divergente da solicitação, deverá ser solicitada a alteração para o e-mail suee.gee@seduc.mt.gov.br.

VI – após a autorização de turmas nas salas anexas, as unidades escolares deverão cadastrar no módulo SigEduca/GEE – menu Cadastros – Básicos – “Grupo de Ambientes Anexos”, identificando-as conforme a disposição:

“dispersas” quando funcionar até 02 (duas) turmas na mesma comunidade;

“ concentradas ” quando tiver 03 (três) ou mais turmas localizadas na mesma comunidade.

Art. 9º Caberá ao Secretário Escolar atualizar no sistema SigEduca/GPE- Identificação da Escola, os dados cadastrais da unidade escolar, como: nome do diretor, endereço e telefone da unidade escolar, no período de 02.01.17 a 06.01.17 .

Parágrafo único. Havendo alterações nos dados cadastrais da unidade escolar no decorrer do ano letivo, esses devem ser atualizados, imediatamente, no sistema SigEduca/GPE – Identificação da Escola.

Art. 10 A tramitação de matrizes curriculares para o ano letivo de 2017, no sistema SigEduca/GER, observará os seguintes encaminhamentos:

I. 26.10.16 a 25.11.16 – nesse período as matrizes curriculares de 2016, que estiverem corretas, serão replicadas para o quadro de matrizes de 2017, para as unidades escolares validarem e finalizarem a tramitação;

II. 28.11.16 a 02.12.16 – caberá aos Assessores Técnicos da Gerências/Coordenadorias da SUEB e SUDE realizarem a análise do quadro de matrizes curriculares tramitadas pelas unidades escolares, orientando os ajustes quando necessário.

§ 1º Caberá aos Assessores Técnicos da SUEB e SUDE a responsabilidade de replicar, inserir critérios de avaliação e tramitar a 1ª fase das matrizes curriculares, conforme manual orientativo encaminhado pela SEDUC, disponibilizando no SigEduca/GER para a escola validar e finalizar a tramitação.

§ 2º Caberá ao Coordenador Pedagógico verificar a estrutura da matriz curricular, conferir os critérios de avaliação e finalizar o processo de tramitação das matrizes, conforme incisos I e II, deste artigo.

§ 3º Após 25.11.16, o perfil de acesso ao SigEduca/GER, para alterações, será exclusivamente dos Assessores Técnicos da SUEB e SUDE, aos quais compete, ainda, a responsabilidade de acompanhar e monitorar todo o processo, para evitar que seja atribuída classe/aulas em matriz curricular com inconsistências.

Art. 11 Para cadastrar nova matriz curricular para 2017, a unidade escolar deverá encaminhar justificativa para análise da Equipe da SUEB ou SUDE que responde pela modalidade, que se favorável, irá fazer o cadastro da matriz, inserir os critérios de avaliação, tramitar e finalizar.

Art. 12 Compete à Assessoria Pedagógica, acompanhar, monitorar e fazer cumprir o disposto nesta portaria.

Art. 13 Os casos omissos serão solucionados pelas Superintendências de Educação Básica, de Diversidades Educacionais, de Gestão Escolar e de Gestão de Pessoas, de acordo com as atribuições inerentes a cada uma delas, observando as políticas públicas definidas pela mantenedora e dotação orçamentária.

Art. 14 Esta portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2016.