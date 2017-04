Ezequiel emite nota e diz que não é investigado na “Máfia das Sanguessugas”

GUERRA ELEITORAL EM CUIABÁ

O deputado federal Ezequiel Fonseca (PP) encaminhou nota ao para negar que seja investigado no caso das ‘Máfias das Sanguessugas’.

A investigação realizada pela Polícia Federal apontou que vários políticos teriam sido beneficiados com o pagamento de propina na aquisição de ambulâncias para vários municípios do Estado.

Nesta quarta-feira (26), o candidato a prefeito de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), citou que o seu adversário, Emanuel Pinheiro (PMDB), estaria com apoiadores na campanha que teriam sido investigados no caso das ‘Sanguessugas’, sendo um deles o deputado fedreral Ezequiel Fonseca. Leia mais aqui.

VEJA NOTA DO PRESIDENTE DO PP EM MT

Aos meus eleitores e eleitoras e a população do meu estado de Mato Grosso que me confiaram o direito de representá-los na Câmara Federal, venho esclarecer que, é clara a minha atuação contra todo e qualquer ato de corrupção em qualquer nível.

Por isso venho informar o recebimento pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, parecer pela absolvição com fundamento no art. 386,V, do Código de Processo Penal.

Conforme processo relatado por Janot, a medida se deu devida a ausência de provas suficientes para o pleito condenatório e por realização de julgamento improcedente de ação civil de improbidade administrativa tendo como objeto o convênio 2750/2000.

Posiciono, obedecendo as leis do nosso país, um sentimento de tranquilidade e compromisso com a população, honrando o juramento que fiz de obedecer à Constituição Federal.

Ezequiel Fonseca

Deputado Federal

