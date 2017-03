Com risco de explosão, Bombeiros desligam gás em condomínio de 300 famílias

SITUAÇÃO PERIGOSA

Um vazamento de gás em três torres do condomínio Parque Pantanal III, localizado na Avenida Juliano Costa Marques, próximo de um shopping, em Cuiabá, deixou 300 famílias desde quinta-feira (27) sem o produto.

A empresa responsável pelo fornecimento não conseguiu resolver o problema do vazamento e o Corpo de Bombeiros foi chamado.

Nesta sexta-feira (28), uma equipe do Bombeiros ficou por duas horas no condomínio e não conseguiu resolver.

Os Bombeiros acharam melhor desligar o sistema de gás das três torres. A medida foi tomada para evitar qualquer incidente no condomínio.

Segundo um dos moradores de uma das torres, o sistema de gás fica no subsolo do condomínio.

Neste sábado (29), a empresa deve voltar ao local para tentar resolver o problema do vazamento.

Por causa dessa situação, as 300 famílias que moram no local estão sem condições de fazer as refeições.