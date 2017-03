Taques conversa com Comércio sobre reforma tributária em Mato Grosso

PROJETO DIÁLOGOS

O governador Pedro Taques se reuniu com os membros da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Mato Grosso (Acomac) e do Sindicato do mesmo setor (Sindcomac) nesta sexta-feira (04.11) para debater a proposta de Reforma Tributária do Executivo e atender as demandas apresentadas pelo segmento.

O Executivo dá início a uma metodologia de diálogo com todos os setores envolvidos nos projetos estaduais, ouvindo demandas e debatendo propostas.

“Esta é a primeira associação com que sentamos para conversar. Além de apresentar nossas propostas, esclarecer dúvidas, também viemos prestar contas deste um ano e dez meses de governo”, afirmou Taques.

A minuta do projeto de lei da Reforma Tributária está disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.mt.gov.br) para que seja consultada e, posteriormente, os segmentos possam tirar dúvidas e fazer sugestões.

“O programa Diálogos vai a todos os segmentos, não só o produtivo, além dos trabalhadores e dos servidores. Todos merecem saber o momento que nosso Estado vive e participarem dessa reforma. Conhecendo os rumos do nosso Estado”, afirmou.

O presidente da Acomac, Gustavo Nascimento, avaliou o estreitamento da relação com o Governo.

“O governador é muito receptivo e temos mantido essa parceria, que é muita positiva. Falamos da importância do nosso setor para a economia do Estado, pensando no setor varejista dos materiais de construção, e temos certeza que bons frutos serão colhidos.”