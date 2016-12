Vida longa … e sorridente!

ERNANI CAPOROSSI

Nos anos de 1980, quando a média da expectativa de vida da população brasileira chegou aos 62,7 anos (aumento de 10 anos em relação à década anterior), começou-se a se alertar para a longevidade. Até então, este crescimento tinha sido bem lento – de 33 anos em 1900, para 48 anos em 1960.

Um exemplo deste alerta está no movimento Geração Saúde, surgido naquela década, cujo conceito vem, desde então, se infiltrando cada vez mais em corações e mentes do mundo ocidental, especialmente no Brasil, nesta segunda década do Século XXI.

Coincidência ou não, o fato é que jovens daquele período, hoje cinquentões ou sexagenários, não apenas continuaram fiéis aos princípios do corpo são, mente sã, como estenderam seus cuidados para a saúde bucal.

Os resultados são positivos. As perdas dentárias, uma triste realidade brasileira de décadas atrás, são imagens cada vez mais distantes, seja pela prevenção seja pelo uso de prótese, cada vez mais acessível.

Como todo o corpo humano, a boca também sofre desgastes e perdas, no processo de envelhecimento, que precisam de cuidados. Para quem já passou dos 50 anos, as visitas regulares ao médico devem ser estendidas ao dentista.

Embora não escolham idade, é a partir desta faixa etária que cáries e gengivites têm mais facilidades de prosperar. Pessoas idosas ficam com os dentes mais sensíveis e, portanto, mais vulneráveis.

É muito comum também o surgimento de cáries em volta de velhas restaurações e até mesmo na raiz do dente. Acontece quando a gengiva se retrai – comum depois dos 60 anos -, expondo a raiz, mais suscetível à cárie do que o esmalte do dente.

Outro problema a ser cuidado nesta faixa etária é a sensibilidade dentária. Com a retração das gengivas, áreas não protegidas pelo esmalte ficam expostas e podem doer, quando atingidas por alimentos ou bebidas, quentes ou frios.

Doenças preexistentes – como diabetes, problemas cardíacos e câncer – também podem afetar a saúde bucal, assim a xerostomia (boca seca), provocada pela falta de saliva, responsável pela lubrificação da boca. Se não cuidada, pode levar à sucessão de novas cáries.

Portanto, para quem, hoje com 50 ou 60 anos, deseja manter uma longevidade saudável, cuidados com a saúde bucal – e com todo o corpo – são fundamentais e têm que ser constantes. Como lavar o rosto, tomar café da manhã, almoçar e jantar.

Uma boa dieta, à base de carnes, frutas, verduras, legumes, cereais e fibras, aliada à ingestão de água durante todo o dia, evitam a desidratação da boca e combate a concentração de bactérias. Doces, refrigerantes e bebidas alcoólicas devem ser consumidos, literalmente, com moderação.

Para completar, escovar os dentes três vezes ao dia, com pasta de dente que contenha flúor, limpar entre os dentes com fio dental, ou escova interdental, uma vez ao dia e, finalmente, visitar regularmente um profissional dentista. Tudo isso é fundamental para uma vida longa e sorridente.

Ernani Caporossi é Especialista em Dentística Restauradora e Prótese Dental, MBA em Gestão em Saúde, membro fundador da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética (SBOE), da Academia Brasileira de Osseointegração (ABROSSI) e da Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral (SBRO).