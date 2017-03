Delegacia de MT usa whatsapp para apreender droga

TECNOLOGIA CONTRA CRIME

DA REDAÇÃO

A Delegacia Especializada de Entorpecentes (DRE), da Polícia Judiciária Civil, colocou à disposição da população um número de celular com aplicativo WhatsApp para o recebimento de denúncias de tráfico drogas na região metropolitana e também informações da fronteira.

O telefone (65) 99989-0071 ficará no plantão da Delegacia, que será responsável por transcrever e repassar todas as denúncias a equipe operacional da unidade e também ao núcleo de inteligência.

Pelo aplicativo, o cidadão poderá enviar mensagem de texto e até fotografias, para auxiliar o trabalho da delegacia e intensificar as ações de combate ao tráfico doméstico de drogas em bairros de Cuiabá e Várzea Grande e também gerar investigações referente a quadrilhas que atuam na fronteira.

O delegado Juliano Carvalho ressalta que serão apuradas apenas denúncias que tratam da atribuição da Especializada, o tráfico de drogas.

Segundo ele, a informação recebida diretamente na unidade será rapidamente apurada, e poderá resultar em mais prisões em flagrante, apreensões e fechamento de bocas de fumo.

“Queremos denúncias de toda natureza de tráfico de drogas. Do tipo, o cidadão tomou conhecimento do carregamento de drogas, de uma entrega, um ponto na esquina do bairro que está vendendo entorpecentes para usuários. Uma entrega de entorpecentes, seja ela pequena ou grande”, explicou.

Com o aplicativo a Delegacia pretende, também, intensificar a aproximação da Polícia Civil com a sociedade, no combate ao tráfico de drogas.